Abaten un senglar a la Devesa perquè s'apropava al centre de Girona

Els Agents Rurals han abatut aquest dimecres un senglar que rondava per la Devesa de Girona perquè s'apropava al centre de la ciutat. Aquests asseguren que han actuat a petició de l'ajuntament que els ha sol·licitat la seva actuació "urgent per raons de seguretat ciutadana".

I és que segons els han informat des del consistori, l'animal es trobava en un espai urbà com és el parc de la Devesa i el seu entorn molt concorregut "inclòs dins de la zona de seguretat" i a més, l'animal salvatge anava cap al centre, indiquen des del cos d'emergències. Si hagués travessat algun carrer podria haver provocat algun accident de trànsit per exemple.

El succés ha tingut lloc cap a les deu del matí quan l'animal ha aparegut per la zona del passeig de la Devesa de Girona i com expliquen testimonis, l'animal s'ha dirigit cap al camp de Mart i circulava en sentit la Copa.

El Grup Especial de Captura d’Animals del cos d’Agents Rurals s'ha encarregat d'abatre l'animal a trets. Aquesta actuació l'han presenciat diverses persones que caminaven per la zona i que s'han vist sorpresos pels trets.

Un cop mort, el porc senglar ha estat traslladat al dipòsit pels agents que vetllen pel medi ambient. Allà ha estat recollit per l’empresa contractada per l’ajuntament per a la gestió de cadàver.

A banda del cos dels Agents Rurals, a la zona l'ajuntament també ha demanat la presència dels agents de Policia Municipal de Girona. Des de l'ajuntament indiquen que la coordinació de tota l'actuació ha anat a càrrec dels Agents Rurals.

Presència dels senglars

La presència de senglars a la Devesa i les ribes del riu Ter no és una novetat. Sovint se'n poden trobar aquests animals remullant-se a l'aigua del riu o bé, transitant per la vora des de Pont Major, Pedret, Fontajau fins a Domeny.

Aquesta plaga ha provocat també que s'hagin organitzat al llarg dels anys diverses batudes a la zona per reduir-ne la presència.

I és que al llarg dels anys s'ha pogut veure com han guanyat terreny i han aparegut en zones urbanes com a la zona de Pont Major o al mateix barri de la Devesa-Güell per exemple.

Sovint també són protagonistes d'accidents de trànsit, ja que irrompen en mig de carrers i carreteres. Això provoca que a vegades els vehicles hi impactin o per evitar-ho facin algun moviment brusc de volant i acabin sinistrats.