Els Mossos interposen més de set denúncies de mitjana al dia per conduir sense carnet a les carreteres gironines

Les denuncies per conduir sense carnet han augmentat un 13,7% a les comarques de Girona. Això si comparem les que es van interposar el 2023 amb les del 2022. En concret, l'any passat se'n van posar un total de 2.760 -una xifra que es tradueix amb una mitjana de set denúncies i mitja al dia-, mentre que l'any anterior s'havien enxampat 2.428 conductors circulant sense carnet. La sotscap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra, Elena Martínez, ho atribueix a l'augment de controls per detectar aquesta infracció. Més de la meitat de denúncies per circular sense carnet el 2023 (1.491) van recaure sobre persones que continuaven al voltant, tot i haver-se quedat sense punts.

La Comissaria General de Mobilitat del cos de Mossos d'Esquadra s'ha marcat l'objectiu de tenir "tolerància zero" cap als conductors que circulen sense permís de conduir. En aquesta línia, des de Mossos asseguren que han augmentat els controls de carretera per detectar aquest tipus d'infraccions i que, per aquest motiu, el 2023 se n'han registrat més que l'any anterior.

Set denúncies i mitja al dia

En dades, l'any passat es van posar a les carreteres gironines una mitjana de set denúncies i mitja al dia per conduir sense carnet. En concret, se'n van interposar un total de 2.760, mentre que l'any anterior se n'havien posat gairebé una menys al dia de mitjana arribant a un total de 2.428 expedients oberts per aquesta infracció. Aquestes xifres representen un augment del 13,7% l'any passat a Girona; mentre que a tot Catalunya, les multes per conduir sense permís van créixer el 2023 un 1,3%.

A més, les denúncies a les carreteres gironines signifiquen el 13,6% de totes les que es van interposar l'any passat a Catalunya (20.369) per circular sense permís de conduir. Es tracta d'un percentatge que és també lleugerament superior al del 2022, quan les multes que es van posar a Girona per aquesta infracció representaven un 12,1% de les totals interposades a les carreteres catalanes. La sotscap de la Divisió d'Investigació Viàra dels Mossos d'Esquadra, Elena Martínez, insisteix a dir que aquest increment "no es deu a un augment d'infraccions, sinó a l'augment de controls" que s'ha fet a cada zona.

A la costa i Girona, on més infraccions es detecten

Les xifres revelen que a la demarcació de Girona, les comarques que aglutinen més denuncies per conduir sense carnet són les de costa i la capital. A les carreteres de l'Alt Empordà, l'any passat es van enxampar 718 conductors cometent aquesta infracció; al Gironès, 626; a la Selva, 544 i al Baix Empordà, 438. La majoria de denúncies d'aquest tipus es van posar a persones que continuaven al volant després d'haver perdut tots els punts: 321, 361, 310 i 251, respectivament.

Pel que fa a la resta de comarques, a la Garrotxa es van multar l'any passat 204 conductors per aquest delicte fins al setembre; al Pla de l'Estany, 125; al Ripollès, 63 i a la Cerdanya, 42. I aquí també els conductors més denunciats per aquest delicte els havien enxampat al volant amb tots els punts caducats. En concret, van ser 109, 79, 38 i 22 l'any passat per ordre de comarques citades.

Addicionalment, on més ha crescut aquest delicte a Girona és entre les comarques on menys s'ha detectat. Amb un augment del 110%, el Ripollès encapçala el rànquing. En concret i per comparar-ho, el 2022 s'havien interposat a la comarca més de la meitat de denúncies (30) per aquest delicte que el 2023, quan se'n van posar 63. La segona comarca on més ha crescut aquesta infracció és al Pla de l'Estany, on les denúncies a conductors enxampats sense carnet han incrementat un 89% el darrer any -el 2022, s'havien multat 66 conductors per aquesta infracció i la xifra va pujar a 125, el 2023-.

Més de la meitat circulen sense punts

La majoria de denúncies per conduir sense carnet a les carreteres gironines van recaure l'any passat sobre persones que continuaven al voltant després que els haguessin retirat tots els punts. En concret, aquesta era la casuística del 53,87% del total de multes interposades el 2023 a les carreteres gironines.

Tanmateix, també es va registrar un percentatge important dels qui o bé mai havien tingut carnet de conduir o els qui seguien conduint, després que els haguessin retirat el carnet per procediment administratiu o judicial. En xifres, el 32,92% dels multats l'any passat circulaven sense haver tingut mai permís per fer-ho i el 13,21% restant, eren conductors suspesos administrativament o judicialment.

"Hem detectat conductors que han estat implicats en accidents amb ferits o morts i desobeeixen completament l'ordre de no poder conduir fins a finalitzar el període de retirada, ni complir els requisits com fer el curs per recuperar-lo" Elena Martínez — Sotscap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra

Una de les casuístiques que denuncia especialment la sotscap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra, Elena Martínez, és la de conductors reincidents. "Hem detectat conductors que han estat implicats en accidents amb ferits o morts i desobeeixen completament l'ordre de no poder conduir fins a finalitzar el període de retirada, ni complir els requisits com fer el curs per recuperar-lo", detalla Martínez, que assegura que aquest tipus de conductors es converteixen en "un greu perill per la carretera, que no es tolerarà des del cos de Mossos".

En aquesta línia, la sotscap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra, Elena Martínez, insisteix a dir que "qui no té carnet, és important que no condueixi, perquè vol dir que no té l'habilitat ni l'habilitació legal per conduir cap mena de vehicle". A més, Martínez recorda que "s'han de complir fil per randa tots els requisits per poder recuperar el permís de conduir", abans de tornar-se a posar al volant.

Amb tot, la sotscap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra fa una bona valoració de les dades, perquè assegura que "es detecten les persones que condueixen sense el carnet". Tanmateix, reconeix que els "preocupen" i que, per això, continuaran augmentant els controls de carretera per fer aquestes deteccions preventives. Circular sense permís de conduir pot arribar a comportar penes de presó.