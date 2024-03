Cinc policies ferits per una seixantena de joves que els han atacat amb pedres a Banyoles

Tres policies locals de Banyoles i dos Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus aquest dimarts a la tarda després de ser apedregats per una seixantena de persones que protestaven per dues detencions, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets han tingut lloc prop de les cinc a la capital del Pla de l'Estany. Agents de servei han fet comprovacions en un pàrquing soterrani de la plaça de la Pau, al barri de la Farga, i han descobert sis plantes de marihuana, un ventilador i un focus. En el transcurs de l'operació s'ha detingut dues persones per delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Després de les detencions, una seixantena de persones s'han manifestat pels carrers en contra de l'acció policial.