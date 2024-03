Problemes per circular per la Nacional II aquest matí a Maçanet de la Selva arran d'un accident de trànsit.

El sinistre viari ha consistit en un xoc frontal d'una furgoneta i un cotxe i ha tingut lloc cap a les set del matí a l'altura del quilòmetre 691.

Arran dels fets s'han desplaçat a la zona -al límit del terme de Maçanet amb Vidreres- set patrulles dels de Mossos d'Esquadra de Trànsit, el SEM i els Bombers.

Els Bombers han hagut d'excarcerar el conductor d'un dels vehicles perquè hi havia quedat atrapat a dins arran del fort impacte.

L'accident s'ha saldat amb quatre ferits, un d'ells de caràcter greu, segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit (SCT).

Cues i via tallada

Pel que fa a la situació viària, la via s'ha hagut de tallar al trànsit inicialment i això ha causat cues d'uns tres quilòmetres per sentit. A més cal sumar que avui és un matí de pluja i per tant amb molta mobilitat en aquesta àrea de la província de Girona. Els Mossos han obert el trànsit cap a les nou del matí i han activat el pas alternatiu.