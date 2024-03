El perill de contraure una malaltia quan es viatja incrementa quan el destí turístic és una zona de clima tropical. Amb l’alliberament de restriccions i la total tornada a la normalitat després de la pandèmia, els viatges internacionals es van disparar l’any passat. I com a conseqüència, també van créixer les malalties infeccioses importades, després d’anys d’estabilització.

Cal afegir que la complicada situació epidemiològica global, amb grans brots en marxa a mitjans de l’any passat de malalties infeccioses potencialment greus com chikungunya i el dengue a diversos països de Llatinoamèrica, Àfrica i el Sud-est Asiàtic, es va traduir en un important increment de casos identificats a Espanya en viatgers procedents d'aquestes zones.

Un dels vectors de transmissió més habituals de les malalties tropicals emergents és el mosquit tigre, que té una gran capacitat de provocar importants brots de malalties tropicals, anomenades arbovirosis. Per evitar-ho, el Departament de Salut fa activar el sistema de vigilància epidemiològica quan detecta una persona sospitosa de patir-ne una. Aquest sistema suposa la realització d’una inspecció entomològica. L’objectiu de l’estudi és evitar que la persona sospitosa de patir la malaltia sigui picada per un mosquit tigre i, que aquest, la pugui transmetre després picant a una persona sana.

32 enquestes entomològiques

L’any passat, Dipsalut, organisme de la Diputació de Girona, va donar suport a diversos municipis que van rebre l’avís de l’alerta epidemiològica. Com a conseqüència, van fer 32 enquestes entomològiques per a casos sospitosos d'arbovirosis. D'aquests casos, onze persones es van acabar confirmant. Segons Dipsalut, la temporada s'ha vist afectada per la nova normalitat postcovid, en què les persones han pogut tornar a viatjar sense restriccions. Concretament, els onze casos van correspondre al dengue, mentre que el 2022 només se’n van confirmar dos. Tots els casos corresponien a malalties importades.

Per altra banda, una de les accions més recurrents al dur una enquesta entomològica és la instal·lació d'una trampa de captura de mosquits adults. Això es va fer en 12 dels casos, ja que en els altres, o no es va tenir accés al domicili o aquests no disposaven d'un espai on instal·lar aquesta trampa. Els resultats de les analítiques dels mosquits capturats va resultar negatiu en tots els casos.

L’augment de l’interès en els viatges internacionals ja es va notar abans de l’estiu, ja que les visites a la Unitat de Salut Internacional referent a Girona va registrar el doble de visites. Els destins més populars per als gironins per a les vacances de l’any passat van ser Tailàndia, Kènia-Tanzània, Botswana, Indonèsia, Costa Rica i Sud-àfrica.