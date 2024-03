La fiscal acusa el conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, el 30 d'octubre del 2021 de fugir "despreocupant-se totalment" de la víctima. L'escrit d'acusació que li demana 8 anys de presó recull que el processat anava sota els efectes de l'alcohol, tenia "minvades les facultats" per conduir i circulava amb excés de velocitat. Per això, no va ser a temps d'esquivar l'impacte. Tampoc va aturar el vehicle ni va ajudar la ciclista. Segons la fiscal, tot i que tenia el vidre trencat i una roda punxada, va fugir fins que la policia el va detenir i va donar una taxa d'alcohol de 0,87 mg/l d'aire expirat. L'acompanyant del vehicle s'enfronta a pagar una multa de 5.400 euros per omissió del deure de socors.

L'escrit d'acusació de la fiscalia recull que el conductor, que aleshores tenia 24 anys, i un seu amic, de 25, circulaven amb un Volkswagen Golf per la carretera dels Àngels el 30 d'octubre del 2021. Tornaven, cap a les vuit del matí, de les Fires de Girona i anaven en direcció al santuari. La carretera té senyals que adverteixen del perill per la presència de ciclistes -perquè, de fet, és una ruta habitual per als amants de la bici- i també alerten que hi ha corbes "perilloses" i del límit de velocitat de 40 km/h.

"El mateix dia i a la mateixa hora, circulava per la mateixa via la víctima, que anava amb bicicleta, utilitzava llums a la part posterior i anterior, duia casc de seguretat i roba reflectant", relata la fiscalia. L'acusació remarca que el conductor anava a una velocitat d'uns 68 km/h quan va arribar al punt quilomètric 0,2, al terme municipal de Quart: "Com a conseqüència de la influència de les begudes alcohòliques i amb l'omissió de les normes més elementals de circulació, no es va adonar amb l'antelació suficient de la presència de la ciclista que circulava davant seu, malgrat que la víctima duia totes les mesures de seguretat per advertir de la seva presència als vehicles".

En arribar a una corba cap a l'esquerra i tot i que, segons la fiscalia, la ciclista era "perfectament visible", el conductor la va envestir. El xoc va fer que tant la víctima com la seva bicicleta impactessin contra el capó i el parabrises del cotxe: "Com a conseqüència de la col·lisió, la ciclista va sortir projectada quedant greument ferida al marge, mentre la bicicleta va acabar damunt un arbre, a uns tres metres d'altura".

Fugen sense ajudar

El conductor, durant l'accident, va perdre el control del vehicle que va sortir de la via, impactant contra la tanca de protecció. "Els dos acusats, conductor i copilot, malgrat ser plenament conscients de la col·lisió i sabent que no hi havia ningú a les immediacions per prestar ajuda a la ciclista, van continuar la marxa despreocupant-se totalment de l'estat de la víctima". Així, no van aturar el cotxe ni van trucar als serveis d'emergències perquè poguessin assistir la ciclista.

"Amb la finalitat d'evitar ser descobert", continua argumentant la fiscalia, el conductor va reprendre la marxa. Tenia el vidre "completament destrossat" per l'impacte i havia perdut la pressió d'un pneumàtic, conduint directament amb la llanta. I, tot i així, "va conduir després de l'accident durant dos quilòmetres amb la finestreta del conductor abaixada i traient el cap per poder tenir visibilitat".

Van continuar el recorregut "envaint en més d'una ocasió el sentit contrari" de la carretera fins a arribar a un aparcament d'un restaurant. Allà, van aturar el vehicle i els dos joves van canviar la roda. No van arribar gaire més lluny perquè la policia els va localitzar i detenir poc després, quan es dirigien cap a una pista forestal en direcció contrària de l'accident. Els agents van veure que el conductor tenia símptomes de conduir begut i, quan li van fer la prova de detecció d'alcohol, va donar una taxa de 0,87 mg/l d'aire expirat.

La víctima, malferida, va morir posteriorment a l'hospital. La ciclista, de 35 anys, tenia parella, un fill menor d'edat, pares i dos germans.

8 anys de presó

La fiscalia acusa el conductor d'un delicte contra la seguretat viària en la seva modalitat de conducció temerària en concurs amb un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol en concurs amb un delicte d'homicidi per imprudència greu. També l'acusa d'un delicte d'omissió del deure de socors agreujat. Demana, en total, una pena de 8 anys de presó. A més, sol·licita que li prohibeixin conduir durant 6 anys. L'acusació particular, en nom de la família de la víctima, s'ha adherit a la petició del ministeri fiscal.

Al copilot l'acusen d'un delicte d'omissió del deure de socors i sol·liciten que pagui una multa de 5.400 euros.

La mort de la ciclista va consternar la societat gironina i el món de la bici, que van organitzar una concentració per retre-li homenatge i reclamar justícia. Un any després, Mou-te en bici i amics i familiars de la víctima van tancar la carretera dels Àngels i van instal·lar una bicicleta blanca al lloc de l'accident.

El conductor, després de passar a disposició judicial, va sortir en llibertat provisional. El jutjat ha tancat la instrucció i ha enviat el cas a judici.