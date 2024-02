Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 37 anys a Olot. Un fill de la víctima s'ha trobat el cos sense vida i el seu pare també ferit en el pis on convivien. Les primeres informacions apunten que l'home es podria haver autolesionat.

La descoberta de la tragèdia s'ha produït cap a les quatre de la tarda i s'han mobilitzat els cossos d'emergències que s'han dirigit al número 6 de l'avinguda Santa Coloma d'Olot. Els fets han succeït en un pis de la quarta planta d'un bloc de pisos d'aquesta cèntrica avinguda.

L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra de Girona està a càrrec de la investigació. Tant la dona morta com l'home presentaven ferides per arma blanca. Pel que fa a l'home que ha resultat ferit, el SEM l'ha evacuat ferit greu a l'hospital, on està sota vigilància policial per aclarir el què ha succeït.

A la zona s'hi desplaça la comitiva judicial i es farà l'aixecament del cadàver.

De moment, els Mossos no confirmen que sigui un feminicidi, però és la principal hipòtesi amb la qual es treballa, és a dir, que es tracti d'un nou cas de violència masclista. S'apunta que l'home hauria pogut matar la seva dona i després s'hauria intentat suïcidar.

La parella té tres fills i feia anys que vivia a la ciutat.

Tres crims en menys de dos mesos

Aquest nou crim eleva fins a tres els que han tingut lloc des de principis d'any, encara no en dos mesos, a les comarques de Girona. En cas de confirmar-se que el de la Garrotxa és un nou cas de feminicidi, aquest seria el segon perpetrat enguany a la província. A finals de gener, una dona va morir a mans de la parella assassinada a ganivetades.