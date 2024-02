Els pagesos de les comarques gironines pateixen una mitjana d'onze furts o robatoris cada mes. Durant l'any 2023 es van produir 133 fets delictius, 20 més que l'anterior. Des dels Mossos d'Esquadra expliquen que hi ha dos tipologies de lladres. D'una banda els grups organitzats que es dediquen a robar material que pot generar grans beneficis econòmics, si bé és molt poc habitual que actuïn. D'altra banda hi ha els lladres que furten o roben material com coure, tubs o motors de maquinària i que en moltes ocasions ho fan per "pròpia subsistència", ja que venen després el material robat en gestors de residus. Amb tot, els Mossos recomanen denunciar "sempre" quan es pateixi un robatori, encara que el valor no sigui molt important.

A banda dels molts maldecaps que pateixen els pagesos des d'un punt de vista administratiu i que han estat el focus de les protestes que hi ha hagut aquests dies amb talls a les carreteres catalanes, hi ha un altre aspecte que preocupa des de fa temps aquest sector: Els robatoris al camp. A les comarques gironines n'hi va haver 133 l'any passat, la majoria això sí, de material de poc valor, però que poden generar maldecaps importants als propietaris. En aquest sentit, els tubs, el coure, els motors de bombes d'aigua o de maquinària són els elements més buscats pels lladres.

Un cop ho sostreuen, ho carreguen en furgonetes i ho intenten vendre com a ferralla o en empreses de gestió de residus. El cap de l'Àrea Bàsica Policial del Baix Empordà, Martí Pons, explica que hi ha grups "marginals" que en treuen un benefici petit i que en realitat ho fan per poder subsistir.

Pons assenyala que els material que s'emporten, tot i que no sigui de gran valor, suposa un "greuge" pel pagès. A tall d'exemple, el cap dels Mossos al Baix Empordà assenyala que en ocasions el pagès es trroba que no pot regar perquè li han robat una canonada o diversos aspersors.

A més, però, els Mossos expliquen que hi ha un altre tipus de furt que no es contempla moltes vegades a les estadístiques i és el que té a veure amb els qui s'emporten la fruita dels arbres de les finques on entren. "Això ho treballem a través de la policia de proximitat, però sí que és cert que difícilment pots comptabilitzar l'import del que s'emporten", remarca.

Denunciar sempre

Des dels Mossos animen a denunciar "sempre" que s'hagi produït un robatori amb força o un furt, ja que és l'única manera de poder-ho recuperar. A més, el cap de l'ABP del Baix Empordà explica que fan inspeccions regulars a les empreses de gestió de residus per comprovar les entrades i sortides de material que tenen.

"Aquest control fa més difícil que es pugui anar a vendre més fàcilment aquesta ferralla i per nosaltres podem veure quines persones fan més vendes a aquestes empreses de residus. Així, podem controlar-ho més", remarca Pons.

El cap dels Mossos al Baix Empordà reconeix, però, que en algunes ocasions s'han trobat que han aturat vehicles carregats de material agrícola i del qual els ocupants del vehicle no en sabien explicar la procedència. En cas que no hi hagi una denúncia, els Mossos no poden certificar si el material que han trobat és robat i, per tant, no es pot retornar al propietari.

L'Empordà, el més afectat

On més es noten els robatoris en l'àmbit agrícola a les comarques gironines és a l'Empordà, en especial a l'Alt Empordà. En concret, aquesta comarca registra el 60% dels furts que hi ha al camp gironí. El Baix Empordà és la següent comarca en nombre de robatoris. En rep un al mes, el que representa prop d'un 18%. Destaca sobretot l'increment de furts, que ha passat de tres a dotze en només un any.