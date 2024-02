L'Audiència de Girona ha dictat una ordre de crida i cerca d'abast internacional per trobar un home acusat de violar una nena de 13 anys i deixar-la embarassada a Cassà de la Selva entre el desembre de 2021 i el gener de 2022. El processat havia de ser jutjat avui per la secció tercera, però no s'ha presentat i el tribunal ha optat per activar una ordre. Un cop sigui detingut, es farà una compareixença per determinar si se'l tanca a la presó a l'espera de la data de judici.

Els fets van tenir lloc entre finals de 2021 i el gener de 2022, quan la víctima tenia 13 anys. L'acusat era un amic de la família, i en dues ocasions es va presentar al domicili on vivia la nena, i aprofitant-se que estava sola, va fer-li tocaments. Llavors, el 19 de febrer l'home va tornar a la casa un dia que la víctima també estava sola i va demanar-li d'asseure's junts al sofà, una petició que ella es va negar a fer. Amb tot, l'home la va abordar, anul·lant completament la seva capacitat de defensa, i va violar-la. Al cap d'un mes, la menor va patir uns dolors estomacals molt forts acompanyats de vòmits i va ser atesa pel CAP. Allí va manifestar que havia estat agredida sexualment, motiu pel qual li va fer una prova d'embaràs que va sortir positiva. En aquell mateix moment va rebre un tractament abortiu. Les acusacions atribueixen a l'acusat dos delictes d'abusos sexuals i un delicte d'agressió sexual amb penetració, pels quals li demanen fins a 21 anys de presó. També sol·liciten que indemnitzi la menor amb 30.000 euros pels danys morals que ha patit. Així mateix, demanen que l'home no pugui treballar en cap professió que comporti contacte amb menors durant 15 anys, i que se li retiri el dret a la pàtria potestat durant 10 anys. En cas de condemna, la Fiscalia demana que quan hagi complert tres quartes parts de la pena se li substitueixi per l'expulsió. Per la seva banda, la defensa nega els fets i demana l'absolució del processat. Consulta aquí totes les notícies d'Emporda.info