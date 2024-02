Més del 50% dels municipis gironins afectats per l’estat d’emergència incompliran el límit de consum imposat pel Govern, si mantenen les mateixes xifres que van registrar el desembre -les últimes dades disponibles-. Concretament, trenta-dues de la seixantena de poblacions gironines damnificades per aquesta catastròfica situació climàtica van superar els 200 litres d’aigua per persona i dia establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua.

El govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar el passat dijous 1 de febrer l’entrada en emergència per sequera dels 202 municipis proveïts pel sistema Ter-Llobregat, afectant així seixanta localitats de la província de Girona i mig milió de gironins: «Estem patint la pitjor sequera de l’últim segle. No havíem afrontat mai un període d’escassetat com aquest», va explicar el president en decretar l’estat d’emergència.

D’aquesta llista de seixanta localitats gironines en estat d’emergència hídric destaca el consum d’aigua de Pedret i Marzà (551 litres per dia i persona), Torrent (500 litres per dia i persona) i Begur (495 litres per dia i persona), els tres municipis que més gasten. Aquest consum excessiu ha provocat que l’ACA multés els ajuntaments corresponents.

En el cas de Begur, l’Agència Catalana de l’Aigua va sancionar el municipi amb 52.000 euros. Una multa que va ser considerada «injusta» pel consorci, ja que durant els darrers mesos han portat a terme diverses mesures per pal·liar aquesta situació, com la implementació del reg gota a gota, l’obertura de seixanta-cinc expedients de consum excessiu i la modificació de les tarifes d’aigua per penalitzar els grans consumidors.

D’altra banda, també hi ha municipis gironins que, tot i no ser proveïts pel sistema Ter-Llobregat, i per tant, no trobar-se en estat d’emergència per sequera, superen el consum diari establert. Els casos més extrems són els de Serinyà i Gualta, dues poblacions que formen part de la Serralada Transversal i de l’aqüífer del Baix Ter, respectivament, i que gasten 491 (Serinyà) i 570 (Gualta) litres per persona i dia, sobrepassant d’aquesta manera els 230 litres establerts a l’estat d’excepcionalitat i els 250 litres de l’estat d’alarma.

POBLACIONS GIRONINES EN EMERGÈNCIES AMB MÉS CONSUM D'AIGUA (LITRES PER PERSONA I DIA)