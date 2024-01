L’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha entrat una instància al Consell Comarcal del Ripollès sol·licitant que es garanteixi que «tota la carn servida als menjadors escolars de Ripoll provingui d’animals amb sedació o estaborniment previ», segons va explicar a través del seu compte d’X (abans Twitter).

Orriols, que ha sigut objecte de debat durant les darreres setmanes a causa de les seves polítiques antiimmigració, les quals han provocat que la Sindicatura de Greuges de Catalunya reobri un estudi sobre l’empadronament a Catalunya per analitzar les traves que posen els ajuntaments als ciutadans que volen fer aquest tràmit, va concloure el missatge de manera contundent: «Fora menús halal de les escoles públiques!», ha sentenciat la batllessa de Ripoll. Per considerar-se carn halal, els animals han de seguir una dieta «vegetariana i natural», no poder ingerir hormones i han de ser sacrificats mitjançant una incisió ràpida i profunda al coll, mentre es pronuncia el nom d’Al·là.D’altra banda, Chantal Perez, vicepresidenta primera del Consell Comarcal del Ripollès i regidora d’ERC a l’oposició, no ha volgut valorar la piulada d’Orriols, ja que, segons Pérez «no busquen més que el seu salt a Europa i/o al Parlament».

Pel que respecta a la legislació actual envers aquest tema, el Tribunal Europeu va establir l’any 2019 que el sacrifici ritual, en què es pot matar l’animal sense atordiment previ, està permès a la Unió Europea, amb l’únic objectiu de garantir el respecte de la llibertat de religió. Malgrat això, no autoritzen la utilització en aquest tipus de carn del logotip de producció ecològica de la Unió Europea, ja que consideren que «l’atordiment és la tècnica que respecta millor el benestar animal en el moment del sacrifici».