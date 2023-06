Els parcs aquàtics gironins han arrencat la temporada en plena sequera però amb un conjunt d'inversions fetes al llarg dels últims anys que els permeten reduir el consum d'aigua. El director dels parcs de WaterWorld a Lloret de Mar i Aquadiver a Platja d'Aro, Julià López-Arenas , ha assegurat que "els parcs aquàtics movem molta aigua, però en gastem poca". De fet, López-Arenas ha recordat que la majoria de l'aigua que consumeixen és per regar les plantes. Per optimitzar aquest consum, els dos parcs han anat substituint els aspersors per regs de gota a gota. Això els ha permès reduir 20.000 m³ en un any. Per la seva banda, el parc d'Aquabrava, a Roses, recicla l'aigua per regar les zones enjardinades.

En plena sequera i restriccions d'aigua, els parcs aquàtics de la demarcació de Girona asseguren que arriben preparats perquè des de fa anys ja emprenen accions per reduir el consum d'aigua i millorar-ne l'eficiència. És el cas dels parcs de WaterWorld, a Lloret de Mar, i Aquadiver, a Platja d'Aro. El director dels dos equipaments, Julià López-Arenas, ha detallat que des del 2018 van decidir canviar el model de vegetació que hi havia al parc. Fins aleshores, els visitants podien trobar-hi moltes flors de temporada en les zones d'enjardinament. Aquestes flors, però, necessitaven molta aigua i això va portar al director a replantejar-se quin tipus de vegetació calia posar-hi al parc. Per això van decidir plantar-hi espècies autòctones que els permeti aguantar millor les condicions climatològiques de la zona i això implica menys rec. Per altra banda, els parcs van renovant de forma progressiva el sistema de rec. Si bé al principi hi havia un sistema d'inundació, fa uns anys es va canviar pel model d'aspersors. Ara, López-Arenas ha assegurat que estan canviant tots els sistemes de reg per un gota a gota que els permet optimitzar encara més l'aigua. Un circuit tancat en atraccions El director dels dos equipaments, a més, ha detallat que les atraccions tenen un circuit tancat i això fa que "pràcticament el 94% de l'aigua és la mateixa tota la temporada". Abans de començar la temporada, van omplir les piscines. Per fer-ho, el 42% de tots els litres provenen dels dipòsits propis que tenen els dos parcs de la Costa Brava. L'objectiu és incrementar aquesta aigua provinent de pous propis per evitar haver d'estirar de la xarxa pública. Malgrat tot, López-Arenas ha recordat que la majoria del consum d'aigua prové de la zona de reg. Per això posa especial èmfasi en la necessitat d'ampliar el gota a gota a tot el parc. Una altra mesura que ha comportat estalvi en l'aigua és substituir algunes de les zones de pas que eren de gespa per un altre tipus de paviment. Si bé mantenen les zones perquè la gent s'hi estiri, el parc ha reduït les extensions de gespa ornamental. Aquest conjunt de mesures porten una reducció del consum d'aigua. El 2019 el parc consumia 70.000 m³ l'any, mentre que l'any passat el consum total es va quedar en 55.000 m³. Aquabrava aposta per l'aigua regenerada Per altra banda, el parc aquàtic que hi ha a Roses, Aquabrava, utilitza l'aigua que ve dels pous des del 1987. A més, fan servir un sistema de reciclatge de l'aigua per fer regar les zones enjardinades. El sistema consisteix en una bassa on van a parar tota l'aigua del rentat de les piscines. Amb el sol, s'evapora el clor que hi ha i això permet que el parc pugui fer-la servir per regar. Per altra banda, a Aquabrava també aposten per tenir vegetació autòctona i una gespa adaptada que consumeix menys aigua de rec. Noves atraccions pel 2024 i el 2025 El director de WaterWorld i Aquadiver, Julià López-Arenas, ha destacat que aquest any han començat a fer les obres d'ampliació de WaterWorld, a Lloret de Mar. De cara a l'any vinent, el parc preveu obrir una nova piscina infantil amb set nous tobogans. La novetat més esperada, però, arribarà el maig del 2025. D'aquí a dos anys, WaterWorld preveu tenir el tercer tornado de doble hèlice que hi ha en el món i el primer a Europa. Això suposa una inversió d'entre 5 i 7 milions d'euros.