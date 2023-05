Girona tanca aquest diumenge un nou Temps de Flors de rècord que ja supera els 365.000 visitants -la xifra més alta de la història- i deixa un impacte econòmic de 10,5 milions d'euros (MEUR) a la ciutat. L'Ajuntament confia que durant el dia la xifra ascendeixi fins als 385.000 i subratlla que s'ha començat a notar un canvi de tendència, perquè tot i que els caps de setmana continuïn essent dies forts, els visitants s'han esponjat al llarg de la setmana. Segons les enquestes fetes a l'Oficina de Turisme, sis de cada deu turistes que han vingut a la ciutat són catalans; la majoria dels quals, procedents de l'àrea de Barcelona. Els altres dos grans grups majoritaris han estat els espanyols i, per proximitat, els francesos.

Temps de Flors adaptat a la sequera, amb plantes que han necessitat poca aigua i fent servir recursos freàtics per al reg. Però de nou, un Temps de Flors de rècord. Aquest dissabte, fins a les deu de la nit, la 68a edició de la mostra ja havia rebut 365.631 visitants. I les previsions de l'Ajuntament és que, comptant les d'aquest diumenge -quan l'afluència és menor per la pluja- es pugui arribar fins a les 385.000 (l'any passat van ser-ne 375.000).

Això, de retruc, es tradueix en calaix per als comerços, els hotels, els bars i els restaurants de la ciutat. La tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana, assegura que els càlculs situen "l'impacte econòmic per a la ciutat en 10,5 milions d'euros". "Les dades d'afluència i les econòmiques ajuden a dinamitzar la ciutat; per tant, podem dir que estem molt satisfets i que tornem a tancar un Temps de Flors d'èxit", ha assegurat.

Durant els dies que ha durat la mostra, s'han pogut veure 126 muntatges repartits en 106 punts de la ciutat. Majoritàriament al Barri Vell i centre històric, però que també s'han repartit per tretze barris de la ciutat. Aquest 2023, el Temps de Flors ha recuperat espais tancats per la pandèmia i, entre d'altres, s'ha estrenat com a escenari l'antiga sala de ball Odeon.

La tinenta d'alcaldia ha dit que, tret d'algunes incidències -com algun muntatge que s'ha cremat o ha patit furts- la mostra floral "ha anat com s'esperava". De nou, s'han tornat a habilitar itineraris d'entrada i sortida al Barri Vell, on es concentren els visitants. I que, de fet, són els que han servit per fer-ne el recompte.

Sobretot, allà on s'han concentrat més entrades és a la pujada de Sant Feliu (aquí, el 63% dels visitants l'han feta servir per accedir als muntatges) seguida de les de la pujada de Sant Martí i la plaça dels Jurats. Per contra, els punts de Sant Cristòfol i Sant Domènec han tingut menys afluència.

Pel que fa a les sortides del Barri Vell, la més freqüentada ha estat la del carrer de la Força amb la plaça de l'Oli. Per aquí hi han sortit un de cada tres visitants. A aquest punt el segueixen el carrer de la Força amb Ballesteries i la baixades de les escales de Sant Fèlix.

"Més esponjats"

La tinenta d'alcaldia també ha posat en relleu que, aquest any, s'ha començat a veure un canvi de tendència entre els visitants. "S'han esponjat més entre setmana", ha explicat Glòria Plana. Els dies forts continuen essent els festius -de fet, el dissabte 13 va congregar-ne el 17,5% del total- però també n'hi ha hagut de feiners on l'afluència ha estat notable. El que més, el dimarts 16, quan van passar per Temps de Flors l'11,8% dels visitants.

A més, el fet que dijous fos festiu a França -se celebrava el dia de l'Ascensió- també s'ha vist recollit al registre. Perquè tan sols aquest dia, en comparació amb el mateix del 2022, els visitants de la mostra floral van augmentar un 26,3%.

El claustre, Sant Lluc i Odeon

En paral·lel a les xifres globals, en aquesta 68a edició també s'han registrat quins espais tancats han rebut més visites. Aquells que encapçalen el rànquing són el claustre de la Catedral (96.789 persones), l'església de Sant Lluc (86.727), l'antiga sala Odeon (64.418) i els soterranis de la Catedral (58.814).

Pel que fa a procedències, Plana destaca que, com en anys anteriors, la majoria dels visitants del Temps de Flors són catalans; i majoritàriament, de l'àrea de Barcelona. Però que els muntatges també atrauen gent d'arreu de l'estat espanyol i estrangers (en aquest cas, per proximitat, el grup més nombrós és el dels francesos).

En concret, segons les dades recollides per l'Oficina de Turisme -on s'han fet 4.163 enquestes- sis de cada deu visitants són catalans. I dins del grup dels espanyols, destaquen els que venen de Madrid o València. Pel que fa al turisme internacional, apart dels francesos (que en representen més de la meitat, el 58,33%), l'Ajuntament també fa esment als que han arribat a Girona des del Regne Unit (8,80%), Alemanya (4,93%) i els Països Baixos (4,23%).

Per últim, Glòria Plana també ha explicat que el nou baixador de busos turístics que s'ha habilitat a tocar de la Copa "ha anat força bé" i s'ha caracteritzat per "la fluïdesa". Aquest any s'han comptabilitzat uns 550 autobusos estacionats a Fontajau -on han d'anar a aparcar per estar-s'hi tot el dia després de desencotxar els turistes. És una xifra similar a la de l'edició del 2022.