Una dona de 47 anys ha mort atropellada aquest matí per un autobús a Blanes.

L'accident de trànsit urbà ha tingut lloc cap a les onze a la zona industrial, concretament, a l'avinguda de l'Estació.

La Policia Local de Blanes investiga les causes del sinistre viari. A lloc també hi han treballat els Bombers i el SEM.

L'accident s'ha produït a prop de l'estació i segons les primeres investigacions, ha estat molt ràpid. La víctima hauria travessat de cop el carrer i la conductora del bus no ha tingut temps a esquivar-la del tot i no ha pogut evitar l'atropellament.

La Policia Local ha necessitat l'ajut dels Bombers per poder elevar l'autobús i treure la dona de sota del vehicle. La víctima ha mort a l'acte i els sanitaris ja no han pogut fer res per recuperar-la. La finada era veïna de Blanes.

L'aixecament del cadàver s'ha realitzat cap a dos quarts d'una del migdia i s'ha traslladat a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona per fer-ne l'autòpsia.

L'atropellament mortal ha provocat el tall d'aquest vial del polígon de Blanes durant l'assistència dels serveis d'emergència.

La Policia Local ha practicat les proves de detecció de drogues i alcohol a la xofer de l'autobús i han sortit negatives, segons confirmen fonts municipals. L'autocar sinistrat feia el trajecte que va des del centre de Blanes fins a l'estació de tren.

Investigació oberta

La Policia Local té totes les hipòtesis obertes pel que fa a les causes de l'accident i estan elaborant l'atestat policial corresponent. Tot i això, d'entrada apunten que l'atropellament no s'hauria produït per excés de velocitat.

Les manifestacions dels testimonis -passatgers i ciutadans que eren al carrer- així com de l'estudi del lloc dels fets hauran d'aportar noves claus a la policia per aclarir el succeït

Amb aquest ja són cinc les persones mortes en accidents de trànsit en vies urbanes de les comarques de Girona. En total, entre vies urbanes i interurbanes (4) s'han hagut de lamentar nou víctimes mortals en sinistres viaris des de principis d'aquest any.