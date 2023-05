Moviments ecologistes i ambientals de Catalunya s'han reunit aquest dissabte a Girona en una cimera social per la sequera. Ho han fet per buscar solucions per fer front a la falta d'aigua, després que la cimera entre el govern i els grups de l'oposició per consensuar mesures urgents acabés sense cap acord el 31 de març passat. El portaveu d'Aigua és Vida, Dante Maschio, ha titllat de "fracàs" aquesta cimera política i ha detallat que s'han "autoconvocat" perquè són moltes les organitzacions que fa anys que treballen en el sector de l'aigua i volen "abordar la sequera amb mesures urgents". La cinquantena de propostes sortides d'aquesta cimera social serviran per redactar un document que es farà arribar al govern les pròximes setmanes.

Una trentena de persones dels moviments socials ambientals del territori s'han reunit aquest diumenge a Girona per abordar mesures per fer front a la sequera. Les entitats reclamen que s'apliquin mesures amb urgència i expliquen que s'han "autoconvocat perquè "el Govern no ho ha fet i la cimera política ha estat un fracàs". La trobada, que s'ha celebrat a l'Ateneu Eugenienc i concentrat el gruix de l'activitat al matí, ha servit per elaborar un esborrany que inclou una cinquantena de propostes. Una d'aquestes mesures s'han recollit després d'arribar a "un ampli consens territorial" és exigir accés a la informació i "transparència" de la gestió de la sequera. En concret, demanen a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que faci públiques les dades de la reducció del consum d'aigua que estan fent els municipis. "És evident que per planificar necessitem sabem quins consums estan fent les localitats", ha afirmat Maschio, que ha afegit que actualment "és impossible saber si es respecten els 230 litres diaris per persona i exigències de reducció del 40% pel sector agrícola i d'un 15% pel sector industrial". La cimera social també ha acordat sol·licitar que s'obligui als municipis de més de 5.000 habitants a elaborar un pla d'emergència per sequera, en comptes de fer-ho per les localitats que passen dels 20.000. "El canvi climàtic ens diu que cada vegada tindrem menys aigua i hem de créixer en aquests plans"; ha dit el portaveu de la plataforma Aigua és Vida. Entre d'altres, la cimera proposa a més aturar el gran volum d'exportacions de fruita i animals que consumeixen recursos hídrics i apostar per la sobirania alimentària. El document definitiu amb totes les propostes d'aplicació de mesures per frenar els efectes de la sequera es farà arribar al Govern, després d'acabar de consensuar tots els punts amb les entitats que no han pogut assistir a la trobada. "La setmana que ve sol·licitarem reunir-nos amb el president Aragonés", ha traslladat Maschio. En contra de la nova llei de la sequera Respecta la nova llei de la sequera aprovada dijous, els assistents a la cimera socials consideren que és "electoralista" i que no té en compte l'emergència i la necessitat d'aplicar mesures urgents. En aquesta línia, critiquen que es continuï permetent l'exportació de fruita i porc, així com omplir les piscines privades i que s'hagi aplicat una moratòria a les sancions pels municipis que no s'ocupin de reduir els consums d'aigua.