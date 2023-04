La unitat canina de la Regió Policial de Girona ha incorporat un punter làser per indicar als gossos entrenats per detectar explosius, des d'una distància de seguretat, quins objectes han de revisar. A més, s'estan ensinistrant els gossos especialistes a detectar drogues i bitllets perquè també busquin armes. El caporal de la unitat, Eduard, detalla que els gossos "detecten qualsevol mena d'explosius perquè se'ls fan olorar diferents substàncies", com també passa en el cas dels bitllets. De mitjana, la unitat fa uns 200 serveis anuals, tot i que aquest 2023 s'estan incrementant i ja se n'han fet 80 des de principis d'any. La unitat de Girona compta amb quatre agents dels Mossos, cadascun dels quals porta un gos ensinistrat.

A Girona, la unitat canina fa uns 200 serveis a l'any. D'aquests, tant el 2020 com el 2021 se'n van fer uns 130 d'explosius i 70 més de drogues. Tanmateix, enguany els serveis efectuats des del gener ja han estat uns 80, cosa que en comparació amb anys anteriors porta a pensar que aquest 2023 se'n faran més de la mitjana. El caporal de la unitat considera que en part es deu al fet que el Girona FC hagi pujat a primera divisió "perquè per cada partit a Montilivi es fan requises preventives", però també al fet que "hi ha més substàncies en circulació" (en referència als estupefaents).

A la Regió Policial de Girona hi treballen quatre agents amb quatre gossos i les parelles se solen mantenir. "Creiem que és important que el gos tingui un sol guia perquè hi ha una comunicació de llenguatge no verbal que en certs moments et pot fer pensar, encara que no detecti res, que hi ha alguna cosa rara". D'aquests, tres estan entrenats per detectar explosius i un es destina a ensumar drogues, armes de foc i bitllets. En aquest últim cas, s'ensinistra els gossos per detectar euros de curs legal (relacionats amb delictes o altres il·lícits).

Quan els gossos de la unitat arriben als vuit anys, toca jubilar-los. De fet, actualment la unitat gironina treballa amb set gossos perquè tres necessiten un relleu. A explosius treballen la Dana, que se substituirà per la Mia; la Noa, que s'està canviant per la Gota; i la Bora. A drogues, en Pepper ha entrat per ocupar el lloc que deixarà la Kira.

El comportament i les característiques que han de tenir són similars, però no les mateixes. Quan es tracta de detectar explosius, els cans saben que han de seguir la llum verda que emet el seu guia des del punter làser o bé les seves indicacions per veu. Un cop arriben al punt on els han senyalitzat, oloren l'objecte sense tocar-lo, per evitar detonacions. Si ensumen la presència d'alguna substància explosiva, s'asseuen per indicar-ho a l'agent dels Mossos que els guia. I després que aquest els faci saber que han fet una bona feina, tornen corrents fins on es troba el policia perquè els faci jugar. Aquesta és la recompensa per les bones actuacions.

El guia de la Dana va ser un dels agents pioners en la utilització del làser a la unitat canina. Abans d'aquesta incorporació que ara s'utilitza a les unitats canines de tot el territori, només es guiava als gossos per veu des de la distància. Els gossos, tant amb punter làser com per veu s'entrenen per seguir les ordres a fins a 150 metres de distància perquè els agents puguin situar-se fora de perill. En el cas dels que detecten drogues, armes de foc o bitllets, l'entrenament es fa amb més contacte físic amb l'agent, que els guia des de ben a prop.

Ensinistrament

L'ensinistrament de tots aquests gossos sol durar entre un any i divuit mesos i ho fan els mateixos guies. "Avaluem si són bons per treballar segons el nivell d'obediència i la precisió del seu olfacte", assenyala el caporal. A més, detalla que és diferent si es tracta d'un gos que es destinarà a la detecció d'explosius o un que servirà per trobar drogues, armes o bitllets, però que tots han de ser enèrgics.

"Si és un gos d'explosius s'ha d'entrenar més hores per la distància amb la qual has de treballar", detalla. Perquè en aquest cas, el nivell de comunicació entre el policia i l'animal ha de ser més fluid. Normalment, escullen races de mida mitjana com pastors belgues o labradors.

Els Mossos tenen la unitat canina més grossa a Sabadell, que dona servei a tota Catalunya. A més, tenen unitats semblants a la de Girona tant a Lleida com a Tarragona, que són de suport.