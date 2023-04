La Direcció General de Joventut, a través de l'Agència Catalana de la Joventut, ofereix un total de deu camps de treball a les comarques gironines per aquest estiu. Les propostes disposaran de 240 places per a joves d'entre 14 i 29 anys que vulguin fer una tasca desinteressada cap a la comunitat. Segons ha explicat el coordinador territorial de Joventut a Girona, Amadeu Breva, del total de camps que s'ofereixen, vuit són per a catalans i dos són camps d'abast internacional, de manera que rebran joves d'arreu. Les activitats estan relacionades amb el medi ambient, l'arqueologia, el patrimoni cultural i l'acció social.

Per àmbits territorials, tres camps de treball es faran a la comarca de la Selva, dos a la Garrotxa, dos a la Cerdanya, un al Pla de l'Estany, un al Gironès i un més a l'Alt Empordà. Per tipologies, els més nombrosos són els relacionats amb l'arqueologia (tres), seguits pels de medi ambient (dos), medi ambient i social (dos), cultura i medi ambient (dos) i patrimoni cultural i natural (un). Breva també ha explicat que l'oferta incorpora el camp de treball nou 'Gavarres, natura i cultura' i que tindrà lloc entre el 2 i el 16 de juliol amb base al local social de la Vall de Sant Daniel, a Girona. Es tracta d'un camp amb 24 places per a joves d'entre 14 i 17 anys. La resta de camps són una continuació de projectes iniciats anys anteriors. Els joves catalans d'entre 14 i 29 anys interessats en participar-hi poden fer la preinscripció a través del portal a partir del 19 d'abril. L'adjudicació de les places es farà amb un sorteig públic davant notari, que tindrà lloc el 4 de maig. Els camps de treball organitzats per Joventut estan gestionats i desenvolupats a través d'associacions d'educació en el lleure, entitats i fundacions sense ànim de lucre i amb la complicitat del món local que els acull. Consten d'una estada de 15 dies per a joves voluntaris que participen desinteressadament en un projecte de millora de caire mediambiental, acció social, recuperació del patrimoni arquitectònic o intercanvi cultural. Per la campanya d'aquest 2023, el pressupost de la Generalitat s'ha incrementat en un 100.000 euros, un 35% més, un augment que permetrà apujar la quota que reben les entitats que acaben gestionant els camps. 58 camps arreu de Catalunya En el conjunt de Catalunya, l'oferta de Joventut per a aquest 2023 és de 58 camps de treball, dels quals 42 són per a catalans (855 places), cinc són d'intercanvi per a joves de l'Estat (84) i onze són camps d'abast internacional, dels quals un per a joves menors d'edat (219). A banda dels 58 camps que es desenvolupen a Catalunya, Joventut també ofereix enguany 114 places en camps de treball organitzats en altres llocs de l'estat espanyol, repartides en 73 camps de treball: Madrid (14), Galícia (vuit), País Valencià (set), Euskadi (set), Extremadura (set), Aragó (sis), Navarra (sis), Castella i Lleó (quatre), Castella-la Manxa (quatre), Illes Balears (tres), La Rioja (tres), Illes Canàries (dos), Ceuta (un) i Cantàbria (un). Així mateix, els joves catalans també tenen l'opció de participar als camps de treball d'intercanvi internacional organitzats arreu del món per part de diferents organismes i associacions, com són la Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball Internacionals i el Servei Civil Internacional. En total, aquest 2023 podran escollir entre uns 2.000 camps de treball internacionals, als quals van participar uns 500 joves catalans l'estiu passat. Així mateix, els camps internacionals organitzats a Catalunya van acollir el 2022 uns cent joves d'arreu del món.