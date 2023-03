Més de 1.500 persones han alçat "la veu" aquest 8-M a Girona. Dues manifestacions simultànies han recorregut els carrers de la ciutat per denunciar que el masclisme continua vigent en molts aspectes de la societat. Les entitats convocants asseguren que queda molt camí a fer per avançar cap a la igualtat real. La mobilització convocada per la Plataforma Feminista ha sortit a les sis de la plaça Independència. Mitja hora després ha arrancat la marxa anitcapitalista, que ha estat la majoritària. Les manifestants, majoritàriament dones, han cridat consignes com 'No és no i sinó és violació' o 'La lluita serà feminista o no serà' darrere pancartes on s'hi podia llegir lemes com 'No estàs sola' o 'Educar en feminisme és educar en igualtat'.