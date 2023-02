La circulació de trens de l'R11 es troba interrompuda entre Girona i Maçanet en sentit Barcelona per la caiguda d'un arbre sobre les vies, segons han informat Protecció Civil i Rodalies. La incidència s'ha donat entre Caldes de Malavella i Maçanet. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. Adif ha informat que treballa per retirar l'arbre al més aviat possible.

