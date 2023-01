Els Mossos d'Esquadra han detingut tres lladres multireincidents per cometre dos furts a l'autopista AP-7 amb el mètode de la roda punxada. Va passar el dia 27 de gener a la tarda. En tots dos casos, els delinqüents van actuar al tram d'autopista comprès entre Maçanet i Riudellots de la Selva. Van enganyar les víctimes fent-los creure que havien punxat una roda i, quan s'aturaven al voral, mentre un dels lladres les distreia, un altre aprofitava per sostreure allò que podia de dins els cotxes. Els mossos els van poder atrapar aquell mateix vespre, després que un d'ells intentés fugir d'un control a la C-35 a Hostalric saltant del cotxe, fugís per una zona boscosa i provés de saltar una tanca. Han quedat en llibertat provisional.

Els tres lladres tenen 37, 89 i 39 anys i ja són vells coneguts de la policia, perquè acumulen nombrosos antecedents. El dia 27 de gener a la tarda, la banda va tornar a actuar. Els multireincidents van cometre dos furts a l'AP-7 fent servir el mètode de la roda punxada. Van circular entre Maçanet i Riudellots de la Selva i, quan havien escollit les víctimes, els hi van fer senyals fent-los creure que estaven circulant amb una roda punxada. Quan les víctimes s'aturaven al voral, un dels lladres les distreia, i un altre aprofitava per sostreure tot allò que podia de l'interior del vehicle. Després, els delinqüents fugien del lloc a tota velocitat. Després de rebre l'alerta, els Mossos d'Esquadra van avisar les diferents dotacions que estaven patrullant per la zona, per veure si podien enxampar-los. I al cap de poca estona, els van poder interceptar. Cap a les set de la tarda, els lladres estaven circulant per la C-35 i, a l'altura d'Hostalric, es van trobar amb un control policial. Van provar de fugir a peu Pocs metres abans d'arribar allà on es trobaven els agents, el cotxe es va aturar i un dels multireincidents va sortir-ne corrents. Els agents el van perseguir i el van poder atrapar poc després en una zona boscosa, just abans que saltés una tanca que donava a l'autopista. Quan van escorcollar el vehicle dels lladres, els mossos van trobar-hi dues ulleres que havien robat durant els furts que havien comès just a primera hora de la tarda. Les víctimes ja ho havien denunciat a les comissaries de Sant Celoni i Girona. Els Mossos d'Esquadra van detenir els tres multireincidents per dos delictes de furt. La investigació, però, continua oberta. La policia va trobar més objectes a dins del cotxe, també procedents de furts, i està intentant localitzar-ne els propietaris. Els arrestats van passar a disposició el 28 de gener al jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners. El jutjat en va decretar llibertat amb càrrecs.