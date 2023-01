La secció d'apel·lació del TSJC ha rebaixat a 4 anys i mig de presó la pena al jove que va violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols el 20 d'abril del 2019. L'alt tribunal ha estimat parcialment el recurs de la defensa contra la sentència de l'Audiència de Girona i li redueix la condemna en aplicació de la llei del 'només sí és sí'. L'Audiència li havia imposat 9 anys i mig de presó per dos delictes d'agressió sexual, un d'ells en grau de temptativa, perpetrats la mateixa nit. El TSJC, però, considera que no es pot condemnar per dos atacs diferents i l'absol de l'intent d'agressió sexual. A l'hora de condemnar-lo, l'Audiència va tenir en compte uns Whatsapps de l'acusat demanant disculpes a la víctima.