Els desnonaments a les comarques gironines han baixat gairebé un 24% durant el tercer trimestre. No obstant això, en el que portem d’any, la mitjana encara supera els tres desnonaments diaris a la província.

L’estadística que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) recull l’impacte que les dificultats econòmiques tenen damunt l’activitat judicial. Les dades es publiquen cada tres mesos, i les de desnonaments d’aquest tercer trimestre del 2022 tenen dues cares.

Per una banda, els llançaments han anat clarament a la baixa. Entre juliol i finals de setembre, a la demarcació se n’han executat 283. Són quasi un 24% menys dels que es van tirar endavant durant el segon trimestre (quan van ser-ne 372).

Segons l’estadística del CGPJ, la gran majoria dels desnonaments que s’han practicat a les comarques gironines durant el tercer trimestre -en concret, 192- han estat per impagaments de lloguer. És a dir, particulars i famílies, però també alguns negocis, que no han pogut fer front a les rendes mensuals.

Hi ha 69 casos, però, en què el llançament ha deixat un deute gairebé de per vida als afectats (perquè obeïa una execució hipotecària). Per últim, els 22 casos restant s’emmarquen dins altres casuístiques.

Ara bé, i aquí arriba l’altra cara de les dades, l’estadística del CGPJ també revela com el drama dels desnonaments no s’atura. Al llarg d’aquest 2022, a la demarcació els jutjats ja n’han executat gairebé un miler (en concret, 977). És a dir, que se n’han fet més de tres al dia de mitjana.

D’altra banda, i també en matèria d’habitatge, durant el tercer trimestre s’han interposat 31 demandes per ocupacions als jutjats gironines. En aquest cas, l’estadística reflexa les denúncies interposades per propietaris privats o bé ajuntaments que tenen pisos socials (no s’hi recullen les dels bancs).

Catalunya ha estat la comunitat on s’han registrat més desnonaments durant el tercer trimestre del 2022, amb un 23,3% del conjunt de l’Estat (1.724, en concret). Els llançaments en aquest període a Espanya van disminuir un 14,6% respecte al mateix període del 2021. Pel que fa als desnonaments per impagament del lloguer, que són els més nombrosos, Catalunya és líder, amb 1.197, el que suposa un 21,9% del total de l’Estat. Per darrere hi ha Andalusia, Madrid i País Valencià. En els llançaments conseqüència d’una execució hipotecària Catalunya també se situa en primera posició, amb 376, per davant d’Andalusia i País Valencià. La major part dels 7.397 llançaments practicats en el tercer trimestre de l’any van ser per impagament del lloguer: un 73,7% del total (5.455).