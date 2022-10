Incrèduls, els habitants de Riudarenes responien la setmana passada a preguntes dels reporters sobre per què de sobte el seu és el segon municipi més ric d’Espanya. «Jo veig a tothom igual i no sé d’on ha sortit això», va dir una fornera al telenotícies de La 1. «Potser no me n’he adonat i hi tinc ingressat ves a saber quant», va dir fent broma un altre senyor.Segons l’última estadística de declarants d’IRPF publicada per l’Agència Tributària, entre el 2019 i el 2020 la renda bruta mitjana de Riudarenes va passar de 33.400 a 67.302 euros. Això va provocar una gran escalada en la classificació de municipis més rics d’Espanya, en la qual va passar del lloc 64 al 2, només superat pel madrileny Pozuelo de Alarcón, un clàssic a la llista. Riudarenes es converteix així en el lloc més ric de Catalunya, lloc que tradicionalment han ocupat Sant Just Desvern i Sant Cugat del Vallès per acollir les residències dels rics i famosos de Barcelona. ¿Com és possible duplicar la renda mitjana d’un municipi en només un any?

Riudarenes és un poble petit en el qual viuen 2.283 persones. No és una zona gaire turística, més enllà de comptar amb algun establiment de turisme rural, ni un El Dorado immobiliari. De mitjana, el metre quadrat es ven a 1.167 euros, menys de la meitat del que demanen en els principals municipis de la Costa Brava, tot i que hi ha a la venda diverses grans masies amb preus superiors al milió d’euros. Durant dies, la principal hipòtesi dels mitjans ha girat entorn d’un premi de loteria de 835.805 euros que li va tocar a un jove veí el 2019. Però, amb les dades a la mà, aquesta quantitat no arriba a explicar el sorprenent salt de renda de la població. En primer lloc, perquè els premis de loteria estan gravats al 20% i no entren dins de la base imposable de l’IRPF. En segon lloc, perquè el que entra a l’IRPF són els rendiments obtinguts amb el premi: això és, el jove guanyador hauria d’haver invertit els seus 668.000 euros (després d’impostos) en una cosa que li hagués reportat beneficis milionaris en tot just 12 mesos. Els esmentats beneficis apareixerien reflectits en l’estadística de rendiments del capital del municipi, que va passar d’un total de 4,6 milions d’euros el 2019 a 38,2 milions el 2020. Costa creure que una sola persona hagi donat semblant ‘pelotazo’ en tan poc temps. LA RIQUESA NO HA ARRIBAT DE SOBTE Quan pobles com Riudarenes es colen en les llistes dels més rics d’Espanya, els mitjans solen buscar l’anomalia estadística que elevi la mitjana. Així, el dia que Avinyonet del Penedès es va convertir en el segon municipi més ric d’Espanya, EL PERIÓDICO DE CATALUNYA,del mateix grup editorial que EMPORDÀ, va informar que el segon municipi més ric d’Espanya (el 2019), es devia a la presència de l’empresari Mauricio Botton, net del fundador de Danone. Quan li va tocar a Matadepera (Barcelona, el 2020), el mateix diari ho va atribuir que l’empresari i veí Manuel Lao havia venut la seva empresa de joc a Blackstone. El 2021, El Confidencial va revelar que Xeresa, poble valencià de 2.197 habitants, passava a ser el segon més ric per la venda d’un magatzem de taronges a dos fons d’inversió. Però l’ascens de Riudarenes no s’ha produït tan de la nit al dia. El 2018 ja es va situar entre els 30 municipis més rics d’Espanya i en el número 14 de Catalunya. Com es pot observar al següent gràfic, l’evolució de la renda mitjana ha sigut gradual i el salt més gran l’han donat les rendes del capital mobiliari, que inclouen interessos bancaris, dividends d’accions i plusvàlues. Així, tal com ha revelat l’alcalde Josep Solé, la millora es deu a «un petit col·lectiu de veïns a qui li està anant molt bé en els negocis». Guanyadors del ‘boom’ del garrí De les 195 societats que apareixen registrades en Riudarenes, la primera el nom de la qual crida l’atenció és Càrnica Batallé. Es tracta d’una companyia que ja ha aparegut a les pàgines d’EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grup Prensa Ibérica, per ser una de les principals exportadores de carn de porc d’Espanya. El gener passat, aquest diari va explicar que el 52% de la producció de Batallé es destina a l’exterior i que és una de les 57 empreses espanyoles autoritzades per vendre porc a la Xina. També que té el rebuig dels veïns de Faramontanos de Tábara, a Zamora, per la macrogranja que pretén instal·lar-hi. La pesta porcina va assolar el país asiàtic el 2018 i va beneficiar un important grup de companyies del nostre país que van començar a comercialitzar allà. Tot i que les vendes s’alenteixen a mesura que la Xina es recupera, els últims anys s’han consolidat com l’era daurada del porc espanyol. «La Xina necessitava molta carn i van començar a estirar el mercat internacional. Hi va haver una pugna entre diversos països. A Europa, el que va agafar més protagonisme va ser Espanya. Això s’ha precipitat que països com Alemanya i Dinamarca disminueixin el seu cens, perquè Espanya és més competitiva a nivell de costos. Ho fem molt bé», van explicar llavors fonts del sector a aquesta redacció. En aquest context, Càrnica Batallé, natural de Riudarenes de tota la vida —va ser fundada el 1920 per Pere Batallé, avi dels actuals propietaris— s’ha alçat com una de les grans guanyadores. Entre el 2016 i el 2020, Càrnica Batallé S.A, la principal empresa del conglomerat familiar, va augmentar un 48% les seves vendes i va passar d’ingressar 195 a 288 milions d’euros. Però és que en el mateix període els beneficis van passar de 15 a 35 milions d’euros, cosa que suposa un creixement del 133%. El 2019, la càrnia va repartir 27 milions d’euros de dividends entre els seus accionistes; el 2020, 30 milions. L’accionariat de l’empresa es reparteix al 50% entre les dues branques familiars: Promocions Salté, de Salvador Batallé Carbones, i Promocions Joba, de Josep Batallé Delounder, que al seu torn tenia una sicav que va tancar el setembre, com ho han fet tantes d’altres a causa de l’enduriment de la seva fiscalitat. Dels esmentats repartiments de dividends sortiria l’augment dels rendiments del capital del municipi, perquè segons confirma l’alcalde la família viu allà. Des de Batallé no han volgut fer declaracions sobre el tema.La indústria càrnia és molt estable des de fa anys. És, sens dubte, un factor molt important en l’economia del municipi i dona feina a molta gent. Però jo, sense dades, no puc atribuir a les càrnies el salt de renda», afirma el regidor, que confirma que Càrnica Batallé és l’única càrnia de semblant mida a Riudarenes i que el rumor que els ‘culpables’ són ells existeix. Els Batallé «donen feina a molta gent del poble i no ostenten», continua. «No és que hi hagi un camí de la finca dels rics, sinó que viuen al centre com tothom». Els Batallé ocupen el lloc 194 en la llista dels més rics d’Espanya que elabora anualment El Mundo. Compten amb diverses empreses de facturació milionària més –Selecció Batallé, Esporc, Norfrisa, Reserva Batallé i una part de Càrniques de Juià– però no presenten comptes consolidats i l’única que ha repartit dividends en els últims anys ha sigut la nau nodrissa, Càrnica Batallé. Queda per veure si el nivell de beneficis es manté a futur, ja que es preveu que l’augment dels costos de producció, juntament amb la recuperació dels porcs xinesos, desacceleri les exportacions.Amb informació de DIARI DE GIRONA, del grup Prensa Ibérica.