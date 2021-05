L'aeroport de Girona ha rebut la certificació del programa d'Acreditació de Salut Aeroportuària del Consell Internacional d'Aeroports (ACI), que avalua el compliment de les mesures sanitàries recomanades per l'ACI, l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI), l’EASA, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i les guies de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Les mesures estan alineades amb el Pla de Recuperació Operativa que Aena va posar en marxa l'abril de l'any passat i que està aplicant a tots els aeroports de la xarxa. Entre elles, hi ha un reforç de la neteja, desinfecció, ventilació de les terminals o la instal·lació de mampares, dispensadors de gel i elements per evitar el contacte físic.

El director de l'aeroport de Girona, Vicent Pallarès, considera que la certificació reconeix la tasca que han fet durant mesos per "garantir" que l'aeroport és un espai segur per als passatgers que vulguin volar a Catalunya. "És una prioritat per a nosaltres que el turisme torni a tenir confiança en la seguretat dels viatges amb avió per facilitar la recuperació de l'activitat econòmica de la destinació Costa Brava-Pirineu de Girona", assegura Pallarès.

Més aeroports

A més de Girona, també han obtingut l'acreditació els aeroports d'Alicante-Elche Miguel Hernández, Bilbao, Menorca, Málaga-Costa del Sol, Sevilla, Valencia, Gran Canaria, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Tenerife Sur, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro i La Gomera. Tots ells se sumen als de Madrid, Barcelona i Palma de Mallorca, que ja van obtenir la certificació a principis d'any. En total, fins ara l'han obtingut 19 aeroports i la resta està en procés de tramitació. L'Airport Health Accreditation (AHA) és el primer programa mundial concebut específicament per al sector aeroportuari a partir de la crisi de la COVID-19. L'acreditació ha estat atorgada després d'una meticulosa avaluació de les mesures i procediments sanitaris que Aena i les autoritats espanyoles han introduït a totes les àrees i processos del passatger.