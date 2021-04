Enllestit el projecte que permetrà engegar la prova pilot «Obrir Girona»

La prova pilot d'«Obrir Girona» ja reuneix tots els requisits que li permetran posar-se en marxa un cop millori la situació epidemiològica. El Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), impulsor de la iniciativa, ha explicat que ja té enllestit el projecte de recerca en el qual s'emmarcarà la prova pilot. Aquest projecte servirà de paraigua i permetrà la «flexibilitat regulatòria» necessària pel projecte, explica el president del CBCat, Quirze Salomó.

El projecte ha estat elaborat per investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació d'Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, juntament amb el CBCat i el Col·legi de Farmacèutics de Girona (COFGi), i estableix un protocol amb les mesures de salut i la organització previstes per dur a terme l'«Obrir Girona». El projecte assegura que la prova es fa amb totes les garanties, com es requeria des del Departament de Salut.

Ara que el projecte ha estat aprovat pel Comitè Ètic d'Investigació de l'IDIAP Jordi Gol, tenen la logística a punt per posar en marxa les activitats. Però es mantenen a l'espera de l'evolució de la pandèmia, que ha repuntat després de Setmana Santa. Quan millori la situació epidemiològica tornaran a programar les activitats per, finalment, desplegar el projecte.

Una obertura «ordenada»

La prova pilot té per objectiu ?reobrir activitats econòmiques, socials i culturals a Girona al gran públic, fent-ho de forma segura mitjançant un passi «covid-free». Salomó afirma que el format d'actes que es posarà a prova permet «una obertura ordenada», i una reobertura amb seguretat «encara que el moment pandèmic sigui dolent».

39 farmàcies

El sistema que proposa «Obrir Girona» gira entorn del paper de les farmàcies, que actuaran com a fedatàries de la salut dels usuaris. Qualsevol persona que vulgui accedir a un acte d'«Obrir Girona» haurà d'assistir a una de les 39 farmàcies participants de localitats de Girona, Salt o Sarrià? de Ter, que ja van rebre formació durant el mes de febrer.

A les farmàcies, caldrà acudir-hi amb el certificat de vacunació, si ja el té, o a fer-se un test d'antígens al mateix establiment on, en cas de donar negatiu, serà?acreditat com a persona amb MBCC (Molt Baixa Capacitat de Contagiar). Així, els assistents podran accedir als esdeveniments de forma segura.

En aquest sentit, Salomó apunta que, per establir aquests espais MBCC, des d'«Obrir Girona» també es recolzaran en altres experiències que s'han dut a terme recentment en el marc d'altres proves, com els concerts que s'han fet a la Sala Apolo i al Palau Sant Jordi.

Privacitat del sistema

L'altra vessant en què es basa l'«Obrir Girona» és en la solució tècnica, l'aplicació que guardarà el passi on es demostra que la persona no té covid-19. Aquest certificat tindrà una privacitat «total» gràcies a la tecnologia blockchain.

Amb tot, l'estudi que ara s'ha aprovat, engloba tant la forma per establir els espais MBCC, com l'estratègia basada en els tests realitzats per les farmàcies, i també el funcionament de l'aplicació que emmagatzema el certificat «covid-free».

La prova pilot, que es farà a Girona, està impulsada des del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) (participat per l'Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona, les Cambres de Comerç de Barcelona i Girona i el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya).