Els reptes del reciclatge urbà i l'habitatge assequible

40 anys de l'Incasòl. L'Institut Català del Sòl ha portat a Girona una exposició on mostra les actuacions més rellevants dels seus quaranta anys d'història i analitza quins són els seus principals reptes de futur per a la propera dècada.

L'Incasòl (Institut Català del Sòl) ha portat a Girona, al costat de l'edifici de la Generalitat, l'exposició itinerant que mostra els seus 40 anys d'existència. Una mostra que, segons va explicar ahir el director de l'Incasòl, Albert Civit, no només vol fer un repàs a les quatre dècades que ha viscut l'organisme, sinó que, sobretot, vol mostrar quines seran les seves línies mestres de cara al futur. Entre les seves prioritats destaquen la lluita contra el canvi climàtic, la creació de més habitatge de lloguer assequible, el «reciclatge» de les ciutats -per tal de mantenir-les compactes i no expandir-les més en el territori-, la creació de polígons industrials i activitat econòmica lligada a l'habitatge, la defensa dels àmbits protegits i una major cooperació amb el món local.

L'exposició, que es va inaugurar a Barcelona i que comença a Girona la seva itinerància, explica què ha fet l'Incasòl durant els últims 40 anys, però, sobretot exposa quines seran les línies de futur per a la propera dècada, que aniran molt vinculades als objectius de desenvolupament sostenible. Així doncs, la mostra proejcta el model urbà i territorial de l'Incasòl a partir dels sis grans eixos de l'Agenda Urbana de Catalunya: salut, habitatge, reciclatge urbà, prosperitat econòmica, conservació del paisatge i participació ciutadana. L'Agenda Urbana és l'instrument impulsat pel departament de territori per tal d'implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l´Agenda 2030 de les Nacions Unides, amb el qual es pretén aconseguir «un model de prosperitat compartida en un món sostenible».

La mostra porta per títol #INCASÒL40. 40 ANYS, 40 RAONS, i consta de tres contenidors marítims que s'han ubicat al passatge d'Emili Blanch i Roig, al costat de l'edifici de la Generalitat a Girona. Cada contenidor recull dos eixos de l'Agenda Urbana de Catalunya, de manera que es presenten sis audiovisuals que desgranen les 40 raons o 40 compromisos que defineixen la seva tasca, a més de 40 codis QR que ofereixen la possibilitat d'endur-se la informació ampliada a casa.

El principal objectiu de la mostra és familiaritzar el visitant amb les grans discussions que afecten, actualment, l'ordenació territorial i el model urbà. Per això, cadascun dels sis eixos temàtics s'analitza partint d'una perspectiva històrica (centrada en l'àmbit català) que ajuda a entendre tot el que s'ha fet fins a arribar al moment de grans canvis que vivim. Així mateix, repartits per cada eix es destaquen les «40 raons» més remarcables que han definit les línies d'actuació de l'INCASÒL en aquests quaranta anys de trajectòria.