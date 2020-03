Girona obliga a rebaixar el preu dels serveis funeraris fins als 2.000 euros

L'Ajuntament de Girona establirà un preu bàsic per als serveis funeraris mentre duri l'episodi de crisi provocada pel coronavirus, aprofitant el decret que el govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar ahir per limitar el preu dels enterraments mentre duri l'emergència sanitària. Segons el decret, aquests serveis són declarats de prestació forçosa davant l'augment de morts al país a causa del COVID-19, i així es pretén facilitar-ne el comiat i garantir els drets de les famílies.

Actualment, el govern de Girona està fent les gestions perquè dilluns entri en vigor un decret municipal que permeti situar el preu del servei bàsic al voltant dels 2.000 euros, garantint les mesures preventives que s'han de tenir en compte en la gestió de les defuncions per coronavirus. Aquest servei no inclou els costos d'incineració o del cementiri, que s'hauran d'afegir en funció de la voluntat de cada família, i que també tindran un cost reduït durant aquest episodi. Així, per exemple, el cost de la cremació es reduirà fins gairebé la meitat del preu habitual. Aquestes mesures es prenen d'acord amb l'única empresa funerària operativa ara mateix a la ciutat, Mémora. Actualment s'està construint un altre tanatori a càrrec de l'empresa Àltima.





Seguiment als majors de 65 anys

D'altra banda, l'Ajuntament està fent un seguiment personalitzat a totes les persones més grans de 65 anys de la ciutat, per garantir que durant el període de confinament tenen al seu abast tot el que necessiten, per oferir-los l'ajuda municipal si és pertinent, i per detectar casos en què aquestes persones estiguin sotmeses a riscos especials, o en què hi pugui haver contagi directe o en persones molt properes.

Des de divendres i fins dilluns, uns 200 treballadors i treballadores municipals trucaran individualment a les més de 8.800 persones de més de 65 anys que estan empadronades a Girona, i els faran un petit qüestionari elaborat pel propi consistori. Per ara, la iniciativa està sent molt ben rebuda per part de les persones a qui s'ha fet la trucada, i la voluntat de l'Ajuntament és trucar a cada persona d'aquest col·lectiu un cop a la setmana per poder-ne fer un seguiment exhaustiu i anticipar-se a qualsevol necessitat.

D'una forma similar, des del consistori també s'està fent un seguiment especial de les residències de gent gran que hi ha a la ciutat, amb qui el govern està en contacte per conèixer la seva situació i posar-s'hi a disposició si és necessari. Aquests centres, que són gestionats per la Generalitat de Catalunya o bé concertats, tenen també un seguiment directe per part de l'administració catalana.

Pel que fa al primer dia de funcionament del Pavelló Municipal de Palau II, la valoració és positiva i tots els serveis s'han desenvolupat amb absoluta normalitat, segons l'Ajuntament.

Respecte al repartiment de les targetes de la beca menjador, s'han entregat ja un 90% de les targetes a la ciutat; mentre que les que queden pendents pertanyen a persones que, o bé no s'han pogut localitzar, o bé no estan empadronades a la ciutat, i s'està intentant resoldre cadascun dels casos individualment.



Finalment, entre Policia Municipal de Girona i Mossos d'Esquadra es van sancionar ahir 99 persones més al municipi per no complir les instruccions de confinament.