Salt multa cada dia setze conductors amb els radars

Els tres radars rotatius de Salt han detectat 2.931 infraccions durant els sis primers mesos del 2019. Per simplificar la lectura de les dades, és com si aquests aparells posessin cada dia 16 multes per circular a una velocitat superior a la permesa. Unes xifres elevades que, segons explica el govern, «han permès reduir la velocitat» dels vehicles que circulen per la vila.

Aquests tres radars rotatius es van posar en funcionament a l'anterior mandat de Jordi Viñas (ERC), concretament a principis de novembre del 2017. Una mesura criticada en diferents ocasions per l'oposició; principalment pels que ara són companys seus de govern: JxSalt (abans CiU o els tres regidors no adscrits i militants del PDeCat). Per trobar l'última crítica, no cal anar gaire enrere. El passat mes d'abril, Josep Valentí (JxSalt) va titllar l'equip de Viñas d'«espoliar» els saltencs amb els radars rotatius, les zones blaves i verdes i la taxa dels guals.



Tres radars molt propers

Els tres radars estan situats als afores del nucli de Salt. Un d'ells es troba a prop de la rotonda del peatge de l'AP-7 Sud, a la carretera C-65. En aquest punt la velocitat màxima permesa és de 60 km/h. Un altre dels aparells està situat gairebé al costat d'aquest, a l'avinguda Marquès de Camps. Concretament, entre la rotonda de l'autopista i la rotonda del costat del Viena, on la velocitat màxima és de 50 km/h. I, finalment, l'altre aparell està a l'avinguda de la Pau, entre la rotonda del Viena i la de l'hospital Santa Caterina, on la velocitat màxima és de 50 km/h.

El conductor no sap mai en quina de les tres caixes hi ha l'aparell sancionador i, per tant, la caixa té efecte dissuasiu. El radar controla la velocitat dels dos carrils dels dos sentits de circulació.

«Estem satisfets amb el balanç i les xifres ho ratifiquen. En només un any hem disminuït de forma dràstica la velocitat dels vehicles per aquests punts estratègics de la xarxa viària del municipi, la davallada de la xifra de sancions així ho demostra», explica el tinent d'alcalde de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Toni Vidal. El regidor es refereix a la reducció del nombre de sancions entre els sis primers mesos del 2019 i del 2018. Mentre que aquest any s'han posat només 2.931 multes, l'any passat en van ser 18.651 en el mateix període (de gener a juny). Una reducció del 84,29%, destaca el govern.



Falta d'informació

Aquestes són les úniques dades que ens han ofert des de l'Ajuntament de Salt, ja que no ens han pogut facilitar les sancions totals d'ençà que es va posar en marxa aquests aparells ara fa gairebé un any i mig.