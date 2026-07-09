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Ni perles ni caviar… Sauvignon blanc

Casa Gourmet presenta la seva selecció de vins del juliol amb una proposta centrada en una de les varietats blanques més reconeixibles del món i ara també protagonista de l’imaginari pop gràcies a Rosalía

La selecció de vins de Casa Gourmet del mes de juliol és una proposta centrada en la varietat sauvignon blanc

La selecció de vins de Casa Gourmet del mes de juliol és una proposta centrada en la varietat sauvignon blanc / Casa Gourmet

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María José Cayuela

Sota el concepte «Ni perles ni caviar», la selecció reuneix tres blancs frescos, aromàtics, lluminosos i multipremiats de Rueda, Navarra i Utiel-Requena. La picada d’ullet neix de la mateixa lletra de l’artista catalana, on la copa de sauvignon blanc apareix associada a una idea de celebració, renovació i futur. Rosalía canta «Mi futuro será dorado» i situa el passat al fons d’una copa d’aquesta varietat blanca. La referència connecta també amb l’univers del Sancerre, un dels grans vins francesos elaborats amb sauvignon blanc, que la mateixa artista ha assenyalat com un dels seus vins preferits després de descobrir-lo per recomanació de Pharrell Williams, músic, productor i figura vinculada a la moda internacional.

La proposta inclou sis ampolles, dues de cada celler, per 39 €, davant d’un valor real de 60 €. Una selecció pensada per a l’estiu, amb vins de perfil refrescant, bona intensitat aromàtica i reconeixements en guies i certàmens nacionals i internacionals.

La selecció està formada per De Alberto Sauvignon Blanc 2024, de la DO Rueda; Inurrieta Orchidea Sauvignon Blanc 2025, de la DO Navarra; i Con un Par Sauvignon Blanc 2024, de la DO Utiel-Requena. Tres monovarietals que mostren diferents expressions d’un mateix raïm: des del perfil tropical i mineral de Rueda fins a la intensitat aromàtica navarresa i la frescor mediterrània valenciana.

Tres territoris per a una varietat de moda

De Alberto Sauvignon Blanc 2024 neix a la DO Rueda, una de les grans zones històriques del vi blanc espanyol. Elaborat per Bodegas De Alberto, presenta un perfil aromàtic marcat per la fruita tropical, les flors i els matisos minerals. En boca és untuós, amb volum, bona estructura i un final elegant, especialment versàtil per acompanyar marisc, arrossos, peixos, formatges i fins i tot embotits. El seu palmarès inclou Or als Premis Zarcillo, 91 punts a la Guia Peñín, 90 punts al Rueda Report de Tim Atkin i Beth Willard, 88 punts de James Suckling i altres reconeixements.

De Alberto Sauvignon Blanc 2024, un blanc de la DO Rueda amb perfil aromàtic, fresc i gastronòmic

De Alberto Sauvignon Blanc 2024, un blanc de la DO Rueda amb perfil aromàtic, fresc i gastronòmic / Casa Gourmet

Inurrieta Orchidea Sauvignon Blanc 2025 procedeix de vinyes pròpies del Celler Inurrieta, a Falces, dins la Ribera Alta de Navarra. L’altitud, la diversitat de sòls i el treball sobre lies aporten intensitat aromàtica i textura. És un blanc brillant i expressiu, amb notes de pinya, fruita de la passió, aranja, cítrics i herba tallada. El seu perfil fresc el fa molt gastronòmic, ideal per a peixos, marisc, arrossos, verdures a la brasa, formatges frescos i cuina especiada suau. Compta amb 91 punts de Wine Enthusiast, Doble Or Gilbert & Gaillard 2025, 93 punts a la Guia Gourmet 2025 i diverses medalles d’or en concursos internacionals.

Inurrieta Orchidea Sauvignon Blanc 2025, un blanc navarrès expressiu, aromàtic i amb reconeixements internacionals

Inurrieta Orchidea Sauvignon Blanc 2025, un blanc navarrès expressiu, aromàtic i amb reconeixements internacionals / Casa Gourmet

Con un Par Sauvignon Blanc 2024 aporta el registre més fresc i desenfadat de la selecció. Elaborat per Vicente Gandía a la DO Utiel-Requena, aposta per una sauvignon blanc de perfil mediterrani, directe i molt fàcil de gaudir. La verema nocturna ajuda a conservar la vivacitat aromàtica del raïm, que s’expressa amb records de pinya, maracujà, fruita fresca, flors i notes cítriques d’aranja. Pel seu caràcter viu i saborós, encaixa especialment bé amb arrossos, marisc, pop, aperitius, amanides i peixos blancs. Ha estat reconegut amb Medalla d’Or als Sakura Awards del Japó.

Con un Par Sauvignon Blanc 2024, de la DO Utiel-Requena, aporta el perfil més fresc i desenfadat de la selecció

Con un Par Sauvignon Blanc 2024, de la DO Utiel-Requena, aporta el perfil més fresc i desenfadat de la selecció / Casa Gourmet

Una selecció per a la cuina d’estiu

La selecció del juliol de Casa Gourmet està pensada per acompanyar aperitius, marisc, arrossos, peixos, formatges suaus, amanides i cuina mediterrània. Són vins blancs, amb estils complementaris i una clara vocació gastronòmica.

Casa Gourmet és l’e-commerce de vins i productes gastronòmics de Prensa Ibérica. La seva proposta combina vins seleccionats, productes gourmet i campanyes temàtiques adreçades a un públic interessat a descobrir noves propostes amb una mirada propera, experta i orientada al gaudi gastronòmic.

Via: Regió7

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