El Perfil
De la carretera als ruscos de l'Empordà: Marc Arumí va deixar el camió per viure entre 50.000 abelles
Gestiona actualment uns 400 ruscos i ha convertit la seva explotació de l’Alt Empordà en un projecte de producció ecològica
L'apicultor combina la producció de mel amb el projecte 'Apicultor per un dia', una iniciativa que es repeteix al setembre i octubre per donar a conèixer el funcionament dels ruscos des de dins
Abans de convertir-se en apicultor, en Marc Arumí passava bona part del dia al volant d’un camió. Recorria Catalunya i podia arribar a passar per cinc o sis comarques en una mateixa jornada. Era una feina que li agradava, però la crisi del 2010 va començar a reduir-li l’activitat. La davallada el va portar, gairebé per casualitat, fins a l’Empordà. La seva parella, la Maria, hi treballava, i ell va començar a ajudar el seu sogre, Jordi Juan, un dels fundadors d’Abellaires Empordanesos, una empresa nascuda l’any 1983.
Primer va provar amb la vinya. No va funcionar. «La vinya em va enganxar a zero», recorda. Amb les abelles, en canvi, va ser diferent. «Quan em va ensenyar el món de les abelles em va al·lucinar molt». Aquella curiositat inicial acabaria convertint-se en una nova vida. En Marc va començar a formar-se, el 2012 es va incorporar professionalment a l’apicultura i l’any següent va posar en marxa la seva explotació ecològica. El 2014 en va obtenir la certificació per part del CCPAE.
El temps i el ritme de les colònies
Ara fa més d’una dècada que treballa entre ruscos i, encara avui, el primer que fa abans d’iniciar la jornada és mirar el cel. «Ens anem adaptant una mica al clima», explica. La previsió meteorològica marca bona part de la seva agenda: si ha d’obrir ruscos i el temps es gira, els plans poden canviar. Els dies ennuvolats o abans d’una pluja les abelles poden estar més agressives i, si la situació empitjora, cal deixar-ho estar.
A la primavera és quan les colònies creixen ràpidament i els ruscos es converteixen en un formiguer d’activitat. A l’estiu, en canvi, la jornada comença aviat. Cap a les set del matí ja pot estar treballant al camp i, quan a les onze o a les dotze la calor apreta, toca abandonar els ruscos i continuar amb altres tasques. Les abelles també modifiquen la seva activitat amb les temperatures i hi ha feines que no es poden fer a qualsevol hora.
En aquesta època de l’any, una de les principals preocupacions és la varroa, un paràsit que debilita les abelles. Cal controlar-la i aplicar els tractaments corresponents a les diferents explotacions. «Quan acabem de fer la volta a tota l’explotació, han passat quinze dies i hem de tornar un altre cop».
Maneig, territori i respecte per l'ofici
En Marc no parla d’abelles individualment. Parla de famílies, de ruscos. Una colònia pot començar la primavera amb entre 5.000 i 10.000 abelles i arribar a les 40.000 o 50.000 en el moment de màxima activitat. Però el seu ofici no consisteix només a tenir cura del que passa dins del rusc. També implica saber escollir on posar-lo. En Marc busca els emplaçaments en funció de l’orientació i de la proximitat de les floracions, però també ha après a valorar el territori que l’envolta. Els ruscos el porten per diferents punts de l’Empordà i, entre un apiari i un altre, el paisatge també forma part de la seva jornada.
Quan va començar en aquest món, però, acostar-se a un rusc li imposava respecte. Recorda especialment la primera vegada que es va posar el vestit d’apicultor. Abans d’entrar en contacte amb les abelles va revisar que estigués ben tancat i que no hi hagués cap forat. Amb els anys ha après a interpretar-les, a saber quan és un bon moment per treballar amb elles i quan és millor deixar-ho per a un altre dia. Però hi ha una cosa que no ha canviat: «El respecte mai s’ha de perdre».
'Apicultor per un dia': obrir les portes de l'apiari
És també una de les lliçons que intenta transmetre durant les visites que organitzen a l’empresa. El projecte, batejat com a ‘Apicultor per un dia’, va començar fa quatre o cinc anys arran de les curiositats dels clients que arribaven fins a Garriguella per comprar mel.
Les visites a l’apiari es concentren entre el març i mitjans de juny, quan la primavera permet veure les colònies en plena activitat. A l’estiu, l’activitat es para també per motius de seguretat: quan el Pla Alfa de la Generalitat es troba en nivells 2 o 3, no es pot encendre el fumador, una eina habitual de l’apicultor per treballar amb els ruscos.
Les visites tornen a la tardor (setembre i octubre). La proposta és convertir durant unes hores el consumidor en apicultor. Els visitants es posen el vestit de protecció i entren en un apiari adaptat, amb cinc o sis ruscos en lloc dels trenta, cinquanta o seixanta que poden tenir en una explotació de treball. Allà poden veure com és un rusc per dins i entendre què passa darrere d’un producte que habitualment només veuen dins d’un pot.
La riquesa de la mel i l'única explotació eco de l'Alt Empordà
Després arriba el tast. Tres o quatre mels diferents permeten comprovar que dir simplement ‘mel’ és parlar d’un món molt més divers del que pot semblar. N’hi ha de suaus, com l’acàcia, i d’altres molt més potents, com les de castanyer o arboç. El gust depèn de les flors, del territori i del moment de l’any. A l’any poden arribar a tenir entre deu i quinze varietats, tot i que algunes produccions són curtes i s’acaben ràpidament. Una mel suau pot acabar acompanyant un mató; una de més intensa pot entrar a la cuina i formar part d’un plat de carn.
Però abans d’arribar al pot hi ha tot un territori i un procés al darrere. Els ruscos es mouen per diferents zones i la producció depèn de les floracions de cada moment. Per això no hi ha dues campanyes iguals.
Entre l’explotació convencional i l’ecològica, en Marc té actualment uns 400 ruscos, i en gestiona més de 600 si s’hi sumen altres explotacions que porta com si fossin pròpies. La seva és actualment l’única explotació productora de mel ecològica certificada de l’Alt Empordà. La certificació ecològica comporta controls anuals i una traçabilitat completa de la producció. La diferència respecte a la producció convencional no és, segons ell, una qüestió de qualitat del producte final, sinó de les condicions de producció i dels productes que es poden utilitzar en el maneig de les colònies i el respecte total per l’abella.
A l’Empordà l’apicultura forma part del paisatge rural. En Marc, però, hi va arribar des d’un altre món i per un camí que no havia previst. Més de deu anys després, les abelles marquen el seu dia a dia i continuen essent la seva passió.
Subscriu-te per seguir llegint
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
- L’auge de terapeutes i ‘coaches’ sense titulació posa en alerta els psicòlegs: «Els pacients arriben a teràpia molt pitjor»
- Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: 'Treballar 14 hores no era un problema
- Canvi d’hora a Espanya: ja se sap quan serà el canvi a l’horari d’hivern
- Rosalía i Loli Bahia es fan el primer petó en públic: una cita al US Open amb l’actriu d’‘Euphoria’ Alexa Demie
- Àngela Domènech: Figueres mereix una alternativa útil
- La tornada de Ramon Pellicer i l’adeu de Marc Ribas marquen la nova temporada de 3Cat