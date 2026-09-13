Hoquei patins
El Club Patí Jonquerenc s'il·lusiona amb el retorn a Segona Catalana i amb una plantilla amb ADN local
Eduard Joan, president del club, valora l'inesperat ascens de categoria de l'entitat fronterera
Marc Siscart, entrenador amb experiència a l'OK Lliga, dirigirà un equip format al cent per cent per jugadors de la base
El Club Patí Jonquerenc torna a ser equip de Segona Catalana i afrontarà el repte amb una plantilla plena de sabor local. El club fronterer, tot un històric de l'hoquei altempordanès, aprofita una reestructuració de les categories catalanes per a fer un salt amb el seu primer equip masculí. La sorprenent promoció no variarà la voluntat del Jonquerenc de nodrir-se de jugadors formats en el mateix poble. "És l'objectiu principal i el que a mi m'agrada més, és un goig", destaca el president Eduard Joan.
Experiència en l'elit a la banqueta
Per a dirigir l'equip, això sí, hi haurà una novetat, l'única peça que debutarà en el club. És Marc Siscart, entrenador que relleva Jordi Horta. Siscart és de Maçanet de la Selva i ha dirigit el club del seu poble, el SHUM Maçanet, a l'OK Lliga, la màxima categoria estatal. "És un senyor entrenador", el defineix Eduard Joan, que també afegeix que "vam decidir canviar una mica la dinàmica dels tècnics, ja des d'abans de pujar a Segona".
Siscart entrenarà una plantilla plena d'actius jonquerencs o, almenys, amb pas per l'escoleta jonquerenca. Renoven amb l'equip Jordi Cabezas, Àlex Díaz, Jean Nolla, Alejandro López, Crys Medina, Ramon del Campo i Albert Budó, mentre que torna Marc Martínez, jugador local que ha jugat les dues últimes temporades en categories superiors. La forta base jonquerenca, assegura el president, esdevé clau per a assegurar un bon ambient en tots els partits que els blanc-i-verds disputen com a locals.
Retorn inesperat i als despatxos
L'ascens a Segona Catalana ha estat una grata sorpresa per al Club Patí Jonquerenc. L'equip havia tancat la temporada anterior en quarta posició a Tercera, una plaça que el deixava a tocar del play-off d'ascens, però que no li permetia, a priori, obtenir la promoció. La possibilitat d'ascendir encara no es tenia en compte en els despatxos jonquerencs, fins que el club va rebre una trucada de la Federació en la qual es va presentar la reforma que el beneficiava. El Banyoles, el club gironí que havia quedat just per sota del Jonquerenc a la classificació, també ha ascendit gràcies a aquesta reestructuració.
"Amb el nivell que tenim de jugadors i amb l'entrenador fotent canya, crec que ens podem mantenir tranquil·lament a Segona"
A Segona Catalana el Jonquerenc es trobarà amb l'Hoquei Figueres i amb una categoria que suposarà un salt notable. El president apunta que es tracta d'una lliga "més tècnica", però mostra confiança en les possibilitats de l'equip: "Amb el nivell que tenim de jugadors i amb l'entrenador fotent canya, crec que ens podem mantenir tranquil·lament a Segona. Ara bé, tampoc es pot dir al cent per cent, perquè poden passar moltes coses".
A la nova categoria, el Jonquerenc es trobarà amb una bona colla d'equips de la zona de Barcelona i Tarragona i jugarà contra clubs com el Reus, el Vilafranca, el Capellades o, més a prop, el Banyoles, entre d'altres. El debut serà el pròxim dissabte 26 de setembre (20h) contra el Subur de Sitges. L'Hoquei Figueres, per la seva banda, s'estrenarà el diumenge 27 (19:45h) a casa, contra el Roda. El primer derbi altempordanès de la temporada arribarà ja en la segona jornada, el diumenge 4 d'octubre (19:45h) a la pista del Figueres.
Sis equips en total
Paral·lelament al bon moment del primer equip, el Club Patí Jonquerenc tindrà cinc equips més: l'escoleta, el benjamí, l'infantil, el juvenil i un filial a Tercera Catalana. S'ha hagut de renunciar a l'aleví per falta de jugadors, però s'ha trobat una solució per als tres patinadors d'aquesta edat que havien quedat sense equip: gràcies a un acord amb l'Hoquei Figueres, podran continuar jugant amb la samarreta de l'altre club altempordanès. Serà una mena d'aleví compartit, ja que també jugarà partits a la Jonquera.
El bon ambient col·laboratiu entre figuerencs i jonquerencs ajuda, sens dubte, al desenvolupament d'un esport amb poques fitxes federatives a la nostra comarca. La manca d'equips a la zona obliga els jugadors de la base a desplaçar-se arreu de Catalunya i fins i tot a l'Aragó des que són petits. La situació no ho posa gens fàcil als nens i nenes i, sobretot, als seus pares. "Fan l'esforç perquè els nens puguin gaudir, però arriba un moment que pleguen", es lamenta Eduard Joan. El president del club fronterer, juntament amb els seus homòlegs d'altres entitats catalanes, està mantenint converses amb la Federació Catalana d'Hoquei Patins per a escurçar desplaçaments, almenys en les fases inicials de les temporades.
Subscriu-te per seguir llegint
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: 'Treballar 14 hores no era un problema
- Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
- Canvi d’hora a Espanya: ja se sap quan serà el canvi a l’horari d’hivern
- Rosalía i Loli Bahia es fan el primer petó en públic: una cita al US Open amb l’actriu d’‘Euphoria’ Alexa Demie
- L’auge de terapeutes i ‘coaches’ sense titulació posa en alerta els psicòlegs: «Els pacients arriben a teràpia molt pitjor»
- Sílvia Heras, periodista de TV3: 'Vull insistir amb allò de qüestionar el poder i donar la veu al poble
- Després de l’ictus, el repte de tornar a la vida: “És com si un tsunami entrés a casa”