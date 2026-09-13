Opinió
Àngela Domènech: Figueres mereix una alternativa útil
El pròxim divendres 18 de setembre presentarem públicament Àngela Domènech com a candidata de Lliures a l’alcaldia de Figueres per a les eleccions municipals de 2027.
No serà només la presentació d’una candidata. Serà el primer pas visible d’un projecte municipalista que neix a Figueres, coneix la ciutat i vol treballar sense tuteles ni consignes dictades des de Barcelona.
Figueres és la capital de l’Alt Empordà i ha d’exercir com a tal. Té una situació privilegiada, una gran capacitat comercial, un patrimoni cultural conegut arreu del món i una comarca extraordinàriament diversa al seu voltant. Però fa massa temps que molts ciutadans tenen la sensació que la ciutat no aprofita tot aquest potencial.
La política municipal no pot consistir només a administrar els problemes o buscar culpables. Cal anticipar-se, prendre decisions i tenir un projecte clar de ciutat. La seguretat, la neteja, el comerç, l’habitatge, la mobilitat i la qualitat de l’espai públic no són debats ideològics abstractes. Són qüestions que afecten directament la vida quotidiana dels figuerencs.
Àngela Domènech representa aquesta manera d’entendre la política: proximitat, capacitat d’escoltar, paraula donada, feina i sentit comú. És una persona arrelada a Figueres, coneixedora de la realitat de la ciutat i disposada a defensar-ne els interessos amb independència de criteri.
Des de Lliures defensem un catalanisme liberal, humanista i integrador. Creiem en la iniciativa privada, en els autònoms, en els comerciants i en totes les persones que cada matí aixequen la persiana, creen activitat i generen llocs de treball. També creiem en una administració eficient, capaç de garantir la seguretat, els serveis públics i la igualtat d’oportunitats.
No venim a alimentar blocs ni a construir trinxeres. Respectem totes les opcions nascudes democràticament i estem disposats a dialogar i arribar a acords. Però dialogar no significa renunciar a les pròpies conviccions ni pactar de qualsevol manera. Per arribar a acords cal confiança, respecte mutu i responsabilitat.
Figueres necessita menys soroll i més solucions. Menys política pensada per a les xarxes socials i més presència als carrers. Menys promeses i més gestió.
La meva política sempre ha estat la gestió: criticar allò que no funciona, reconèixer la feina ben feta i proposar alternatives viables. Aquesta és també la manera de fer que volem portar a Figueres de la mà d’Àngela Domènech.
El 18 de setembre presentarem una candidata, però sobretot obrirem una porta a totes aquelles persones que estimen Figueres i consideren que la ciutat pot aspirar a molt més.
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
- L’auge de terapeutes i ‘coaches’ sense titulació posa en alerta els psicòlegs: «Els pacients arriben a teràpia molt pitjor»
- Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: 'Treballar 14 hores no era un problema
- Canvi d’hora a Espanya: ja se sap quan serà el canvi a l’horari d’hivern
- Rosalía i Loli Bahia es fan el primer petó en públic: una cita al US Open amb l’actriu d’‘Euphoria’ Alexa Demie
- Àngela Domènech: Figueres mereix una alternativa útil
- La tornada de Ramon Pellicer i l’adeu de Marc Ribas marquen la nova temporada de 3Cat