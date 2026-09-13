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Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca

L'accident es va produir ahir dissabte a la tarda i la víctima és un home de 64 anys

Agent de la Guardia Civil en una imatge d'arxiu

Agent de la Guardia Civil en una imatge d'arxiu / GUARDIA CIVIL - Arxiu

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ACN

Osca

Un motorista de Girona va morir ahir dissabte a la tarda en un xoc amb u cotxe a l'N-260 al terme de Fiscal, Osca, segons fonts de la Guàrdia Civil d'Osca. L'avís de l'accident es va rebre pels voltants de les 18.05 hores al quilòmetre 454,2 de l'N-260, entre les poblacions de Boltanya i Broto, al Sobrarb.

Segons les primeres informacions, es va produir una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes, un home de 64 anys i veí de la província de Girona, va perdre la vida, mentre que el conductor i un altre ocupant del turisme van resultar il·lesos. Efectius de la Guàrdia Civil, una patrulla de Seguretat Ciutadana de Fiscal/Boltaña i dues ambulàncies del 061 Aragó van treballar en l'accident.

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