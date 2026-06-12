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Pescadors de Roses, del Port directe a casa teva o al teu restaurant

La seva peixateria aposta pel productede proximitat, la frescor i la traçabilitat

Un camió de Pescadors de Roses

Un camió de Pescadors de Roses / Pescadors de Roses

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Redacció

Redacció

Roses

Situada al cor del Port Pesquer de Roses, Pescadors de Roses ofereix cada dia peix i marisc fresc de la màxima qualitat, procedent directament de les captures de la flota pesquera local.

La seva peixateria aposta pel producte de proximitat, la frescor i la traçabilitat, portant a la taula dels clients l’autèntic sabor del Mediterrani. «Treballem cada dia per garantir un producte excel·lent, seleccionat amb la mateixa cura i professionalitat que ens ha caracteritzat durant generacions», expliquen els responsables del projecte

Per facilitar l’accés al millor peix i marisc fresc, ofereixen un servei de repartiment a domicili gratuït a tota la comarca de l’Alt Empordà.

Els seus clients poden fer la seva comanda de manera còmoda i rebre-la directament a casa, amb la garantia de qualitat i frescor que només pot oferir una empresa vinculada al sector pesquer de Roses.

Canal Horeca

A més de donar servei als particulars, són proveïdors de confiança de restaurants, hotels, càmpings, càterings i altres establiments de restauració, l’anomenat canal Horeca. «Oferim un servei personalitzat, adaptat a les necessitats de cada negoci, amb una àmplia selecció de peix i marisc fresc, producte elaborat i assessorament professional per ajudar els nostres clients a diferenciar la seva oferta gastronòmica.

«Si ets professional de l’hostaleria i vols conèixer tot el que podem oferir al teu establiment, ens agradarà visitar-te i presentar-te els nostres productes i serveis sense cap compromís».

La peixateria Pescadors de Roses està al Port Pesquer de Roses. Per a més informació podeu trucar al 972 256 575 o al 626 696 096. També podeu enviar un correu a pescadors@depuradoraservimar.com i visitar la seva web www.pescadorsderoses.com

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