Pescadors de Roses, del Port directe a casa teva o al teu restaurant
La seva peixateria aposta pel productede proximitat, la frescor i la traçabilitat
Situada al cor del Port Pesquer de Roses, Pescadors de Roses ofereix cada dia peix i marisc fresc de la màxima qualitat, procedent directament de les captures de la flota pesquera local.
La seva peixateria aposta pel producte de proximitat, la frescor i la traçabilitat, portant a la taula dels clients l’autèntic sabor del Mediterrani. «Treballem cada dia per garantir un producte excel·lent, seleccionat amb la mateixa cura i professionalitat que ens ha caracteritzat durant generacions», expliquen els responsables del projecte
Per facilitar l’accés al millor peix i marisc fresc, ofereixen un servei de repartiment a domicili gratuït a tota la comarca de l’Alt Empordà.
Els seus clients poden fer la seva comanda de manera còmoda i rebre-la directament a casa, amb la garantia de qualitat i frescor que només pot oferir una empresa vinculada al sector pesquer de Roses.
Canal Horeca
A més de donar servei als particulars, són proveïdors de confiança de restaurants, hotels, càmpings, càterings i altres establiments de restauració, l’anomenat canal Horeca. «Oferim un servei personalitzat, adaptat a les necessitats de cada negoci, amb una àmplia selecció de peix i marisc fresc, producte elaborat i assessorament professional per ajudar els nostres clients a diferenciar la seva oferta gastronòmica.
«Si ets professional de l’hostaleria i vols conèixer tot el que podem oferir al teu establiment, ens agradarà visitar-te i presentar-te els nostres productes i serveis sense cap compromís».
La peixateria Pescadors de Roses està al Port Pesquer de Roses. Per a més informació podeu trucar al 972 256 575 o al 626 696 096. També podeu enviar un correu a pescadors@depuradoraservimar.com i visitar la seva web www.pescadorsderoses.com
- Així és l'anunci d'Estrella Damm 2026: s'ha rodat a l'Empordà i el protagonitzen moltes cares conegudes
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
- Fracàs
- Una família britànica ofereix gairebé 69.000 euros a l’any per cuidar el seu gos i viure a la seva finca
- La recerca del menor desaparegut amb una moto d'aigua a Roses s'amplia fins a Torroella de Montgrí per terra, mar i aire
- Confirmat per la DGT: les matrícules roses arriben a Espanya a partir del 2026
- La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament