La terrassa d'El Dynàmic, el punt de trobada imprescindible per viure l’estiu a Figueres
El restaurant incorpora una nova Green Line, una proposta pensada per ampliar l’oferta amb opcions més fresques i alineades amb les noves tendències
Amb l’arribada del bon temps, la terrassa d’El Dynàmic recupera protagonisme com un dels espais de referència per gaudir de les nits d’estiu a Figueres. L’ambient a l’aire lliure, una proposta gastronòmica pensada per compartir, un tracte proper i familiar que fa sentir els clients com a casa, i un entorn agradable al centre de la ciutat la converteixen en un punt de trobada habitual tant per a figuerencs com per a visitants.
Durant els mesos d’estiu, la terrassa ofereix l’escenari ideal per a sopars informals, tapes entre amics o una copa al vespre. La seva carta combina propostes per compartir amb una selecció de vins, cerveses i còctels refrescants, pensats per gaudir de l’ambient estiuenc i allargar la vetllada en un entorn distès i proper. Des de clàssics reconeguts fins a combinacions més actuals, els còctels de la terrassa s’han convertit en un dels grans atractius de les nits a El Dynàmic.
Aquest vincle de proximitat amb els clients ha permès crear una comunitat fidel que any rere any continua escollint El Dynàmic com el seu lloc de referència. Una fidelització construïda gràcies a la confiança, la constància i l’experiència que ofereix l’establiment.
Com a novetat, aquest estiu El Dynàmic incorpora una nova Green Line, una proposta pensada per ampliar l’oferta amb opcions més fresques i alineades amb les noves tendències de consum, mantenint sempre l’essència de qualitat i proximitat que caracteritza el local.
La ubicació i el confort de l’espai fan d’El Dynàmic una opció destacada per viure les tardes i les nits d’estiu al centre de Figueres, en una terrassa que any rere any es manté com un dels espais preferits per gaudir de la fresca. Més informació a www.eldynamic.com
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