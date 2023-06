El servei de Protecció Civil del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha participat en el disseny d’un aplicatiu que ha d’ajudar a detectar els riscos als quals s’exposen els habitatges i parcel·les davant els incendis. La iniciativa sorgeix de la necessitat de sensibilitzar la població sobre la importància de la neteja i autoprotecció dels espais individuals a l’hora de frenar l’avançament dels incendis i minimitzar els riscos personals i materials.

Aquesta acció s’inicia en un context de sequera general i persistent que preocupa molt els serveis de protecció i emergència de la comarca, per aquest motiu el vicepresident del Consell comarcal, Josep Maria Bernils recorda que: “Cal extremar les precaucions, tant per la manca de pluges dels darrers anys com per la forta calor. Per això és indispensable que les institucions posem totes les eines que tenim al nostre abast per facilitar les tasques tant de prevenció com de minimització dels riscos.” La campanya es centra en un aplicatiu disponible per ordinadors i dispositius mòbils, a través del qual l’usuari ha de respondre una breu enquesta sobre l’estat del seu habitatge i els accessos al mateix.

El formulari s’ha extret de la Guia Infocat 2023, de la Generalitat de Catalunya i la seva aplicació en un format interactiu ha de facilitar als usuaris conèixer les possibles mancances en l’àmbit de l’autoprotecció, així com ajudarlos a aplicar mesures preventives per mantenir-se segurs davant futures amenaces.