El Club Tennis Figueres continua creixent i avançant per millorar els seus serveis

El Club Tennis Figueres fa 58 anys que acosta la passió pel tennis a infants, joves i adults. Però la història d’un centre tan longeu no s’explica sense l’esforç per millorar i la voluntat d’adaptar-se a cada època.

En aquest sentit, gràcies a la junta directiva encapçalada per Baldiri Guitart, el club ha experimentat al llarg dels últims anys un gran creixement que s’ha produït en tres vessants: des de 2017 el nombre de socis s’ha duplicat i el nombre d’alumnes s’ha triplicat; i les millores en les instal·lacions. Pel que fa al nombre de pistes de pàdel han passat de 4 a 9.

L’entitat s’ha anat modernitzant apostant també per més esports a banda del tennis. La irrupció del pàdel sobretot a partir de la pandèmia, ha fet que l’entitat donés un tomb obrint-se a tots els públics i deixant de ser aquell espai clàssic de dècades enrere. Així, avui en dia el seu pes és molt important al club. A més, aposten també pel tennis i pàdel inclusiu, essent presents a la Taula de Treball de la Diputació de Girona i treballen amb entitats com l’ALTEM que assisteixen al club a fer activitats adaptades.

Les instal·lacions del club consten de: 9 pistes de pàdel, 7 de tennis de terra batuda, 2 de touchtennis, gimnàs, sala d’activitats dirigides, parc infantil, bar-restaurant, vestuaris i piscina descoberta. Pel club és important que els socis se sentin part de l’entitat. Així que per enfortir aquest vincle s’organitzen activitats i accions socials i esportives, com poden ser els equips, tornejos, festes familiars, tallers, concursos, entre altres.

Per fomentar aquest sentiment de pertinença, per primera vegada, l’entitat celebrarà el pròxim 8 de juny la Diada Social que pretén ser una gran festa pels membres amb concerts, inflables, cursa d’obstacles, dinar popular i alguna activitat sorpresa.

A aquest esdeveniment, va lligada l’activitat esportiva a través de les escoles amb més de 210 nens i nenes juvenils. Actualment, disposen d’un equip tècnic d’alt nivell tant en tennis, coordinats per Francesc Comi, i en pàdel, coordinat per Eduard Collgros, que els està permetent aconseguir bons resultats provincials tant per equips com individuals. També s’organitzen els Campus i Stages d’estiu.

Pistes de terra batuda. / CLUB TENNIS FIGUERES

Per altra banda, el bar/restaurant del club a càrrec de José Luis Osuna, «està funcionant d’allò més bé i és l’espai de trobada pels nostres socis. Alhora creiem en potenciar la presència del club en l’àmbit nacional i internacional», explica Carles Pellejero, gerent del club. Per aquest motiu, organitzen torneigs aquest any importants: Torneig Cadira de Rodes de Tennis Ciutat de Figueres del 13 al 16 de juny, Campionat de Catalunya Sub-15 de Tennis de l’1 al 5 de juliol i l’Open Head de Pàdel del 15 al 21 de juliol.

El Pla Estratègic del club 2024-2026 elaborat a principis d’any marca el camí del club pels pròxims tres anys. «Hem volgut ser ambiciosos amb els nostres objectius. El febrer del 2024 vam ser reconeguts per la Federació Catalana de tennis amb el distintiu de Club Excel·lència», destaca Pellejero.

«Volem créixer i fer les coses millor, apostar per la digitalització, millorar l’experiència del soci, créixer en espais esportius, establir sinergies amb nous patrocinadors privats, i tenir visibilitat a la ciutat». Per això participen en espais públics en col·laboració amb l’Ajuntament com la Diada Sant Jordi i les Fires i Festes de la Santa Creu, durant aquestes, del 29 d’abril al 4 de maig el club fa una promoció de nous socis sense abonar matrícula.