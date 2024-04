Figueres repartirà, de nou, banderes per penjar-les als balcons per la Santa Creu. T'expliquem on pots aconseguir la teva

Figueres repartirà, de nou, banderes per penjar-les als balcons de les cases per les Fires i Festes de la Santa Creu. Una tradició iniciada l'any 2019, però que s'havia deixat de fer fins ara, que es recupera. La campanya es fa amb la col·laboració de Bonpreu i Esclat i el Cercle Sport.

On puc aconseguir les banderes?

En total, es repartiran 2.000 banderes de la ciutat per tal que els figuerencs la pengin a casa seva. El consistori en repartirà una per persona el dia 26 d’abril a la porxada de l’Ajuntament (de les 10.30 h a les 13.30 h i de 18 a 20.30 hores). Per altra banda, se’n podran trobar, de forma gratuïta i fins a exhaurir existències, als tres establiments de Bonpreu Esclat que hi ha a la ciutat: plaça de Joan Tutau Vergés cantonada amb carrer Llançà s/n; avinguda dels Països Catalans, 2; i Carrer Nou, s/n, Ronda Sud.

Recuperar l'orgull de ciutat

L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ressalta que “recuperem aquesta campanya perquè és orgull de ciutat penjar la bandera al balcó per les Fires de la Santa Creu. En aquesta Santa Creu volem recuperar l’orgull de ciutat i el sentit de pertinença”. A més, aquesta campanya, “és una mostra de la col·laboració publicoprivada per tirar endavant iniciatives per la ciutat de Figueres”, afegeix Masquef.