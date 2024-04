Més de 100 activitats repartides en 10 dies per la Santa Creu de Figueres 2024

Figueres ha presentat aquest matí el programa de les Fires i Festes de la Santa Creu 2024, que tindran lloc del 27 d’abril al 5 de maig. En els deu dies de celebració es duran a terme més de 100 activitats, variades i dinàmiques per a tots els gustos i edats. "La cultura popular tindrà un especial i transversal presència aquestes Fires i Festes de la Santa Creu, pensant en tots els públics i edats", afirmen des del consistori.

Una de les novetats és la Nit del Foc, que tindrà lloc el dia 27 d’abril a les 10 de la nit al Parc de les Aigües. Es tracta d’un espectacle de foc i percussió a càrrec dels Senyors del Foc de Castelló d’Empúries amb la col·laboració dels Amics dels gegants de Figueres, que vol "recuperar l’orgull de ciutat". El públic podrà gaudir de l’espectacle amb estructures de foc i bestiari de cultura popular, així com el drac i el bou de Figueres. A més, els qui ho desitgin podran ballar sota el foc dels diferents muntatges dels diables i apropar-se a les bèsties enceses durant l’espectacle, complint les recomanacions de vestuari i protecció.

Per altra banda, es recupera la Festa Charly, que als anys 70 reivindicava l'ambient nocturn a la ciutat. Tindrà lloc el dissabte 4 de maig i voldrà recuperar l'esperit de la discoteca Charly que va funcionar al carrer Camaño des de 1971 fins a l'any 2000. "Serà un viatge musical al passat ideal per a retrobar-se amb velles amistats", expliquen des de l'Ajuntament.

A més, aquest any es vol potenciar les Creus de Maig com a element identitari de les Fires i Festes de la Santa Creu. L'objectiu és fer-les més participatives, implicant a les entitats i associacions de veïns, i a la ciutadania.

Concerts

Alhora, un any més hi haurà concerts a la plaça Catalunya. N'hi ha dos de confirmats: el del grup Diversiones i el d'Hola Raffaella, un tribut a la gran diva italiana. Ambdós tindran lloc el 30 d'abril a la nit. Al seu torn, l’espai Jove i Familiar del Parc de les Aigües, El Rampell, acollirà la gran majoria de concerts de la programació d’enguany, amb grups com Els Catarres, el Pony Pisador, Boikot, Banda Neon o Les que Faltaband.

Pels més menuts també hi ha una gran varietat de propostes com ara les instal·lacions familiars que hi haurà als Jardins Puig Pujades i a la Plaça Josep Pla el dia 3 de maig, el Pony Menut (versió familiar del Pony Pisador) o espectacles de clown i màgia. El parc d’atraccions, ubicat al Recinte Firal, s’obrirà del 20 d’abril al 5 de maig i que comptarà amb dues jornades inclusives, el 24 i 29 d’abril, i una jornada de preus populars, el 25 d'abril.

Activitats tradicionals

Tampoc hi faltarà la tradicional trobada de puntaires, les visites guiades a l’església de Sant Pere, al subsol de la Rambla, la rua del 600, les tradicionals fires de l’1 de maig, el pilar caminant, la Fira del llibre Vell, la jornada castellera, la nit de la Cebeta, les sardanes o les competicions esportives. L’Orquestra Maravella i l’Orquestra Selvatana també seran presents a la programació d’enguany.

La programació de Figueres Escena també es vesteix de luxe amb una cartellera de gran qualitat com “Coralina, la serventa amorosa” de Carlo Goldoni i dirigida per Oriol Broggi de La Perla 29 o “Crida als ocells de colors llampants” d’Òscar Andreu.

El programa d'actes es repartirà a totes les bústies de la ciutat a partir del 15 d'abril.