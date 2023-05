«Un dels actes més entranyables i emotius que celebrem a la ciutat». Així ha qualificat l'alcaldessa de Figueres Agnès Lladó l'homenatge a aquelles persones de Figueres que aquest any celebren el seu norantè aniversari, el qual s'ha celebrat el matí d'aquest 2 de maig al teatre de La Cate.

Aquest esdeveniment ha estat conduït per la periodista figuerenca Mairena Rivas, qui ha recordat algunes de les efemèrides que van succeir el 1933, any en què van néixer els homenatjats. Entre aquests fets hi destaca que «a les eleccions a les Corts, durant la II República, va ser la primera vegada que van poder exercir el seu dret a vot les figuerenques», «la inauguració del Col·legi Públic Sant Pau» o les obres de construcció de «la nova Casa de la Vila». A més, Rivas també ha mencionat altres personatges vinculats amb Figueres nascuts el mateix any com és el cas de l'actor Alfredo Landa, l'actor de doblatge Arseni Corsellas o el pintor Miquel Capalleras, així com diferents estrenes cinematogràfiques del 33.

Tot seguit, ha pres la paraula Agnès Lladó qui ha dit que «la ciutat no és res més que el conjunt de la seva gent i del que fa la seva gent» i ha afegit que «les persones que feu 90 anys ens ho heu ensenyat gairebé tot o tot, sobretot pel que fa a valentia i resiliència». Lladó ha volgut realçar totes les situacions viscudes per aquestes persones: «Han viscut molts canvis, tant com a societat, en l'àmbit econòmic, industrial, millores en la qualitat de vida... i a aquestes mil i una adversitats cal sumar-hi una guerra civil i una postguerra molt dura». Abans de fer entrega de les medalles d'homenatge, Lladó ha finalitzat el discurs donant les gràcies i expressant que «sou el nostre testimoni i el nostre referent, i entengueu aquesta medalla que us entreguem en nom de tota la ciutat de Figueres per la vostra feina i el vostre compromís amb la ciutat».

A continuació, s'ha fet el lliurament de les medalles a les quaranta persones nonagenàries presents a l'acte. Un guardó que han rebut de la mà de l'alcaldessa de Figueres i dels regidors a l'Ajuntament Ester Marcos, Xavier Amiel, Jordi Masquef, Carles Arbolí i Héctor Amelló. Per acabar, s'ha fet una fotografia de grup en la qual s'hi ha sumat l'exalcalde Marià Lorca i els regidors Josep Maria Barnils i Pilar Sánchez.