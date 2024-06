La periodista de Figueres Montserrat Rigall és la nova cap de programes de Ràdio 4

La periodista de Figueres Montserrat Rigall i Corominas ha estat nomenada nova cap de programes de l’emissora Ràdio 4, corresponent a Ràdio Televisió Espanyola (RTVE). Rigall treballarà amb Pere Buhigas, actual director de l’emissora, amb qui ja està definint la programació per a la propera temporada. «És una bona oportunitat que em prenc amb molta il·lusió i energia», diu Rigall.

Montserrat Rigall és una periodista especialitzada en intel·ligència artificial (IA), comunicadora i docent universitària. Actualment, és cap de projectes d’innovació d’RTVE i membre d’un projecte europeu, Iveres, en detecció de notícies falses mitjançant l’IA. Ha estat Cap de Comunicació de RTVE Catalunya, codirigint el Documental Historias de la bandera, i dirigint el programa cultural Dfiesta en La 2.

Nascuda a Figueres, l’any 1977, la Rigall, tal com la coneixen els amics més propers, ha exercit la seva carrera com a periodista reportera a RTVE. Des de redactora dels serveis informatius i editora de L’Informatiu vespre fins a subdirectora d’El debat de La 1 i directora del programa cultural Dfiesta a La 2. Ha dirigit el Documental Historias de la bandera i diversos reportatges com Rusos a toda costa, 100tíficas o Ocupas o desocupas. També va ser cap de comunicació de RTVE Catalunya. En els seus inicis va treballar a Ràdio 4 durant dos anys.