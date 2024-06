"Vull representar la bellesa del món que ens envolta"

Marina Gimeno és pintora, il·lustradora i amant de la naturalesa. Es va formar a l’Escola Massana de Barcelona, especialitzant-se en pintura. Al llarg de la seva trajectòria artística, sempre he estat en constant formació per a poder incorporar noves tècniques i diferents enfocaments de l’art. En els últims anys, s’ha dedicat per complet al món de la il·lustració, creant la seva pròpia marca, Marina Gimeno Il·lustració. Amb la necessitat de crear un projecte d’art sostenible, utilitza materials que respectin el medi ambient. "La meva obra representa la bellesa de la naturalesa que ens envolta, en totes les seves formes i colors, amb l’objectiu també de fomentar l’amor per ella i la seva preservació".

L’artista viu a prop del mar, a Empuriabrava, amb el Parc Natural dels Aiguamolls just al costat, cosa que, assegura, la fa sentir més connectada amb la natura. "M’agrada treballar amb aquesta temàtica, especialment en aquests temps de canvi climàtic on no avancem, sinó que anem a pitjor". Fa unes setmanes, a la plaça Doctor Barraquer d’Empuriabrava, i amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, es va encarregar d’una part de la realització d’un mural relacionat amb la crisi hídrica que estem patint en el nostre territori, amb la intenció de contribuir a conscienciar i reflexionar sobre la importància de l’aigua a través de l’expressió artística. "L’objectiu del mural és crucial per prendre consciència, donar veu i motivar-nos a actuar". Juntament amb la Judit Frigola, l’Alba Falgarona Wäwä, la Marina Gimeno va poder conscienciar sobre la importància de l’aigua i la fragilitat del nostre entorn a través de l’art.

"La meva obra representa la bellesa de la naturalesa que ens envolta, en totes les seves formes i colors, amb l’objectiu també de fomentar l’amor per ella i la seva preservació"

Un món artificial

La il·lustradora reflexiona sobre com en l’actualitat, "vivim en un món on tot sembla artificial. Hem perdut l’essència del que és natural, tot el que necessitem es troba a l’abast immediat i això ens fa oblidar la importància del temps i la dedicació que requereix connectar amb la natura. Cada vegada ens allunyem més d’imatges que nodreixen l’ànima i ens proporcionen tranquil·litat, mentre encara perdem la nostra finestra cap a la bellesa de la vida", cosa que vol reconduir a través del seu treball artístic.

En l’art del mural, fa un parell anys que es va iniciar justament per decorar un rocòdrom que hi ha a l’escola Josep Pallach de Figueres: "És un art que està en auge perquè és una manera de reivindicar, transmetre missatges a la gent, a la societat, quan hi ha alguna cosa que ens preocupa, de fer pedagogia i fer-ho arribar d’una manera artística i bonica i, a banda de decorar, cal tenir present que el missatge queda allà de forma permanent".

Es va encarregar d’una part de la realització d’un mural relacionat amb la crisi hídrica ubicat a la plaça Doctor Barraquer d’Empuriabrava

Dissabte passat va tenir l’oportunitat de decorar un altre espai escolar, en aquest cas la paret exterior de la biblioteca de la Salle de Figueres, i ho va fer acompanyada dels seus alumnes del taller Art i natura que imparteix en aquest centre i també a les Escolàpies de Figueres i a l’escola Ruiz Amado de Castelló d’Empúries: "Aquesta és la meva feina diària, treballo fent extraescolars d’art als infants i amb aquests tallers intento treballar amb els nens i nenes l’amor per la natura que també m’encarrego d’explorar a través de la meva faceta com a il·lustradora".

Part del mural que recentment ha pintat a Empuriabrava. / Empordà

Per a la Marina, l’art és un llenguatge infinit, que ens permet expressar-nos lliurement i retrobar-nos a nosaltres mateixos. Però el seu treball se centra d’una forma important en el món de la il·lustració i, per fer els seus treballs, utilitza diferents tècniques com l’aquarel·la, la pintura acrílica, el collage o també el format digital.

L’any passat, explica, es va sumir en un repte que li va comportar més de sis mesos de feina. Són seves les boniques il·lustracions del calendari Trenta anys d’acció, denúncia i transformació de la Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona: "Celebraven els trenta anys i es tractava d’il·lustrar 12 efemèrides que han anat aconseguint i protagonitzant en aquestes tres dècades, com l’acampada a Girona per reclamar que el govern inverteixi el 0,7% del PIB per ajudar el desenvolupament". Més endavant algunes d’aquestes il·lustracions es van convertir en punts de llibre, com a iniciativa de la mateixa entitat.

Gimeno pintant el mural a La Salle Figueres. / Empordà

Fa uns anys la Marina estava centrada a participar en fires i mercats artesanals que s’han anat fent per diferents pobles de l’Empordà. Entre els seus projectes està el de reprendre la seva presència en aquestes activitats a partir de l’estiu, ja que considera que "és una manera de donar a conèixer el meu treball al públic". Igualment, serà possible veure les seves creacions en algunes botigues artesanes de Figueres, així com els productes que anteriorment havia creat com ara tasses i bosses. "Tots els projectes són benvinguts", remarca l’artista que a poc a poc va deixant la seva petjada i visió del món natural en més racons de l’Empordà.