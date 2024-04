Ferran Boiza, nou director d''El Periódico de España'.

Prensa Ibérica ha nomenat Ferran Boiza director d'El Periódico de España, el primer diari de dimensió estatal del grup i que amb només dos anys d'història se situa ja entre les quinze capçaleres estatals més llegides del país.

Amb una dilatada trajectòria professional, el periodista català acredita una especialització alta en informació política i substitueix en el càrrec Gemma Robles, que ha estat nomenada directora de la Xarxa de Continguts de Prensa Ibérica.

Ferran Boiza (Hospitalet de Llobregat, 1969) es va incorporar al grup fa poc més d'un any com a cap de redacció d'El Periódico de España. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, va iniciar la seva carrera a mitjans locals i va col·laborar amb Europa Press i La Vanguardia.

El 1997 va entrar a formar part de la delegació d'El Mundo a Catalunya i el 2007 va fer el salt a la redacció central a Madrid, on va arribar a ser redactor en cap de Nacional, Societat, Madrid i Tancament. Col·laborador habitual en programes de Televisió Espanyola i Ràdio Televisió Madrid, ocupava l'àrea de Política del Mundo quan va fitxar per Prensa Ibérica.

Boiza assegura que els professionals d'El Periódico de España intensificaran esforços per mantenir la capçalera entre els diaris de referència per les informacions polítiques, econòmiques i d'investigació. El seu objectiu en aquesta nova etapa, que assumeix com el “repte més il·lusionant” de la seva carrera, és “fer un pas més en l'aposta digital del diari, experimentant amb nous formats per apropar la informació de qualitat als lectors”.

"L'objectiu del mitjà continua sent alçar-se per sobre del soroll amb una informació serena, rigorosa i responsable perquè els lectors puguin conformar la seva pròpia opinió"

"Tenim una gran redacció, que uneix experiència i joventut, de manera que les bases del projecte són sòlides", ha assegurat. El Periódico de España va néixer com una suma de veus, té una vocació de pluralitat territorial i treballa en xarxa amb el conjunt de diaris regionals i locals del grup. "L'objectiu continua sent alçar-se per sobre del soroll amb una informació serena, rigorosa i responsable perquè els lectors puguin conformar la seva pròpia opinió”, ha afegit.

Prensa Ibérica, que el 29 de desembre passat va adquirir El Correo de Andalucía, ja suma al conjunt del país 27 diaris i gairebé 70 Cròniques locals, a més de diverses revistes. L'EMPORDÀ, El Periódico, La Nueva España, Faro de Vigo, Levante-EMV, Información, Diario de Mallorca, La Província-DLP i El Día són només algunes de les capçaleres més rellevants del grup, del qual també formen part Regió7, Diari de Girona, Empordà i Sport.

Amb 2,2 milions de lectors a premsa i revistes i uns 200.000 exemplars, el grup de comunicació és líder en audiència i difusió en diverses autonomies i compta amb un creixent posicionament en suport digital.

A Internet, les seves publicacions voregen els 24 milions de visitants únics i superen els 530 milions de pàgines vistes al mes, fet que el converteix en el primer grup estatal de comunicació en la categoria d'informació general de GfK Dam (Companyies News Publisher MC).