Dulceida i la gironina Alba Paul seran mares

Fa un any aproximadament que, Dulceida i la gironina Alba Paul es van reconciliar i ara, tornen a ser notícia: seran mares. La parella ha anunciat aquest dimarts que seran mares i és que Aida Domenech sempre havia dit que volia ser mare i formar la seva pròpia família. Les xarxes socials han esdevingut el seu canal de comunicació per anunciar aquesta meravellosa notícia. I ho han fet a través d'un carrusel d'imatges on ha mostrat la seva "panxeta", de moment inexistent, i la primera ecografia del seu futur fill. En les imatges mostren la seva felicitat i amor.

"Les teves mamis t'esperen amb moltes ganes" han escrit als seus perfils d'Instagram.

Les segones oportunitats funcionen

L'aposta per la seva segona oportunitat com a parella no els ha pogut sortir millor, ja que més enamorades que mai han celebrat diverses coses els últims mesos: s'han comprat una casa a Madrid -que encara està en construcció-, s'han mudat a un pis més gran a la capital i, finalment i el més important, compliran el seu somni de convertir-se en mares.

Tot i que, de moment es desconeix el sexe del nadó i tampoc se sap la data en què Dulceida donarà a llum, la parella ha rebut una allau de felicitacions al seu post més especial: Laura Escanes, Susana Bicho, Violeta, Pelayo Díaz, Sara Carbonero, Paula Echevarría o Marta Riumbau han omplert de cors i enhorabones els seus perfils. Una felicitació a la queal ens sumem: encantades davant l'arribada del que sens dubte esdevindrà un dels petits o petites més populars i estimats d'Instagram.