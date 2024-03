«Les bones relacions milloren la nostra vida»

El llibre titulat Una bona vida exposa els resultats d’un estudi de Harvard en el qual es destaca que les relacions humanes de qualitat són el que més ens aporta benestar i felicitat a mesura que envellim. El psicòleg Ricardo Galarza, impulsor del projecte Comunitat Saludable a la zona dels Aspres de l’Empordà, fa referència a aquest llibre, ja que creu fermament que «podem millorar la nostra qualitat de vida amb el pas del temps, i que la clau rau a adoptar un estil de vida saludable i cultivar relacions humanes significatives».

El projecte Comunitat Saludable busca precisament això: «crear una xarxa de suport a l’Empordà per fomentar la qualitat de vida i el benestar de les persones. A través de recursos i activitats que promouen el benestar, cada individu pot gaudir d’una vida més plena i satisfactòria, independentment de la seva edat». Aquesta comunitat de salut creada per Galarza juntament amb la seva parella, la professora de mindfulness Ester Roca, neix a l’Alt Empordà amb l’objectiu de millorar diferents aspectes del benestar personal. «Fa cinc anys que ens vam establir a la comarca, primer a Sant Climent Sescebes i ara a Agullana i, des de llavors, ens hem compromès a enfortir la nostra comunitat local». Inspirats per l’èxit d’esdeveniments relacionats amb la salut i el benestar que havien organitzat a Barcelona i Madrid, i després d’un període de descans, «hem decidit enfocar els nostres esforços en l’àmbit local per a promoure el benestar psicològic a la comarca».

Des de l’inici de la seva carrera, el seu interès s’ha centrat en la psicologia del benestar des de la perspectiva de la neurociència: «com una persona que està ben adaptada al seu entorn pot estar encara millor, avui dia tot això s’ha desenvolupat molt». Actualment, està cursant un màster en neurociència.

L’any passat, després de converses amb els alcaldes de la zona dels Aspres, van decidir organitzar un cicle de conferències sobre els quatre pilars de la salut: alimentació, activitat física, qualitat del son i gestió de l’estrès. L’èxit va ser evident des del primer esdeveniment, i ens sentim molt satisfets amb els resultats. Després de realitzar una enquesta en els quatre pobles de la zona, Espolla, Sant Climent Sescebes, Capmany i Cantallops, van decidir ampliar l’enfocament per a incloure el benestar psicològic, explorant temes com el sentit de la vida i les emocions.

A través d’una enquesta feta a la població adulta dels diferents municipis, van identificar que més del 50% de les persones enquestades no estan satisfetes en l’àmbit de la sexualitat. Per aquesta raó, dissabte passat van convidar a Capmany a professionals de la psicologia i la teràpia sexual a participar en el cicle de conferències, abordant la sexualitat des de diverses perspectives, inclosos els aspectes emocionals i neurobiològics. Les xerrades del cicle continuen amb L’aventura dels reptes vitals el 27 d’abril a Sant Climent Sescebes i tanquen el cicle amb Habita el cos, calma la ment el 25 de maig a Cantallops.

A més dels esdeveniments, juntament amb la seva parella han establert un espai a Agullana dedicat a la neurociència, el benestar i el mindfulness. «Amb la participació dels mateixos professionals que col·laboren en els nostres esdeveniments, estem creant una xarxa professional per a promoure diferents aspectes, entre ells l’ús positiu de la tecnologia, ja que segons la mateixa enquesta és un recurs poc utilitzat malgrat els seus beneficis potencials, entre altres temes rellevants».

Ricardo Galarza és membre de la Societat Espanyola de Medicina antienvelliment, la qual cosa li permet integrar l’enfocament de l’envelliment saludable en les seves activitats. «Des de la meva perspectiva com a psicòleg, és clar que no podem separar la ment i el cos. Ara, és un treball multidisciplinari en el qual tot està interconnectat. El sistema nerviós no funcionarà correctament si no cuidem la resta dels sistemes del cos, ja que estan interconnectats».

Comencem a envellir a partir dels 25 o 30 anys, i tot el procés que coneixem com a malaltia en gran manera és un procés d’envelliment de l’organisme. Avui dia, es comença a parlar que l’envelliment és una malaltia, que no és un procés natural, i que podria ser reversible, encara que hi ha persones que no estan d’acord amb això. Això posa èmfasi a entendre que l’envelliment és un procés degeneratiu de malalties cròniques que és continu: no hi ha múltiples malalties cròniques, sinó una malaltia crònica relacionada amb el pas del temps que fa que l’organisme comenci a funcionar incorrectament.

La recerca sobre l’envelliment avança: existeixen diferents factors en l’organisme, com per exemple el tema epigenètic i la capacitat del sistema immunitari. Si millorem aquests factors, pot millorar el procés. Es parla de fer petites modificacions dins d’aquest ecosistema que és el nostre cos, compost per un conjunt de cèl·lules. Si aconseguim que l’entorn cel·lular funcioni correctament i proporcionem a les cèl·lules el que necessiten per a viure, podríem prolongar la vida? S’estan invertint molts diners en això» conclou.