Mor la periodista cultural Anna Pérez Pagès

La periodista cultural Anna Pérez Pagès ha mort, segons ha informat Betevé aquest dijous. Va ser directora del magazín cultural 'Àrtic' durant nou anys i coordinadora de continguts culturals de la cadena. A més de la seva feina a Betevé, la periodista va col·laborar amb molts altres mitjans de comunicació com Catalunya Ràdio, TV3, RAC1, Ràdio 4 i ‘El Periódico’. Des de Betevé han lamentat la seva mort i han destacat que era “una professional extraordinària, un referent del periodisme cultural i, sobretot, una companya immensament generosa d’esperit i de tracte”. Les xarxes s'han omplert de missatges de condol i record.

Pérez Pagès deixa una trajectòria de més de vint anys dedicats a la informació cultural i els darrers anys ho va fer des de Betevé, on va arribar-hi el 2008 amb Joan Barril al programa de literatura ‘QWERTY’. També va dirigir i presentar el programa ‘A escena’, un espai de reportatges i entrevistes amb una mirada molt personal a la cultura de casa nostra. Posteriorment, el 2013, va fer el salt a l”Àrtic’, un magazín cultural diari a la televisió pública de Barcelona. Pérez Pagès i tot l’equip van ser reconeguts amb un premi ARC de la indústria musical.

La periodista també va dirigir tallers de comunicació cultural i xarxes socials a la Universitat Pompeu Fabra i a la Biennal de Venècia.

Reacció a les xarxes

Les xarxes s’han omplert aquest dijous de missatges de record i de dol per la mort de la periodista cultural des de representants institucionals, festivals i equipaments culturals, mitjans, editorials, personalitats del món de la cultura i companys de professió i de Betevé.

“Avui ens hem llevat amb una notícia desoladora. Barcelona ha perdut una figura clau, una referent i defensora de la cultura barcelonina. Gràcies, Anna Pérez Pagès, per més de vint anys dedicats al periodisme cultural”, ha apuntat l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni a X.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha assenyalat que Pérez Pagès era “una persona apassionada de la cultura que ha dedicat tota la seva vida a difondre-la. Trobarem a faltar molt la seva veu, la seva passió i la seva empenta”.

“L’Anna Pérez Pagès va convertir un sofà vermell en l’altaveu de la cultura més inquieta de Barcelona”, ha escrit el secretari d’Estat de Cultura del govern Espanyol, Jordi Martí.

“Ens ha deixat una gran amiga i tot un referent del periodisme cultural. Gràcies per haver-te dedicat amb tanta estima i intel•ligència a la cultura de casa nostra. Et trobarem a faltar, Anna”, han assenyalat des del CCCB. Per la seva part, el MACBA ha assegurat que la seva pèrdua deixa un gran buit en el món cultural.

El Temporada Alta ha lamentat la mort de la periodista cultural i ha recordat que la seva darrera col·laboració amb el certamen va ser com a guionista de 'La Caverna', el projecte audiovisual de Temporada Alta. El Teatre Lliure ha assenyalat que va ser un privilegi que fos la conductora del seu pòdcast ‘Barra Lliure’ la temporada passada, així com dels col·loquis postfunció. També han enviat missatges de condol des de l’Auditori i el TNC, entre altres equipaments.

Des del Sónar han ressaltat que “ens deixa una de les professionals més sòlides i inquietes del periodisme cultural i una de les persones més estimades per l’equip de Sónar”. El Cruïlla també ha recordat la periodista: “Enyorarem el teu periodisme fet des del compromís i les cures”.

“Molt trist. Molt”

“Com ens va fer sentir estimats a tots. Com. Molt trist. Molt”, ha escrit a ‘X’, el dramaturg Marc Rosich. “L’Anna Pérez Pagès ens ha deixat massa aviat. Era una de les veus més actives i entusiastes del nostre maltractat periodisme cultural. La trobarem molt a faltar”, ha escrit, per la seva banda, Guillem Clua.

L’escriptora Care Santos l’ha descrit com “una dona vital i generosa” i Llucia Ramis ha afirmat: “Hem rigut molt. Ens hem estimat molt”.

A X, la revista ‘Time Out’ també ha destacat que avui el periodisme cultural està de dol. “Ens ha deixat l'Anna Pérez Pagès, un referent per a tots nosaltres”.

Des d’Editors.cat han manifestat que Pérez Pagès era “tot un exemple de compromís, des del periodisme, amb la cultura catalana”.