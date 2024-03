La princesa de Gal·les, Kate Middleton, anuncia que pateix un càncer

"Volia aprofitar aquesta oportunitat per a agrair-los personalment tots els meravellosos missatges de suport i la seva comprensió mentre em recuperava de la cirurgia.

Han estat un parell de mesos increïblement difícils per a tota la nostra família, però he tingut un equip mèdic fantàstic que m'ha cuidat molt bé, per la qual cosa estic molt agraïda.

Al gener, em vaig sotmetre a una cirurgia abdominal important a Londres i en aquest moment es va pensar que la meva condició no era cancerosa. La cirurgia va ser exitosa. No obstant això, les proves posteriors a l'operació van descobrir que tenia càncer. Per això, el meu equip mèdic em va recomanar que hauria de sotmetre'm a un tractament de quimioteràpia preventiva i ara estic en les primeres etapes d'aquest tractament.

Això, per descomptat, va ser un gran xoc, i William i jo hem estat fent tot el possible per a processar i gestionar el tràngol de manera privada pel bé de la nostra jove família.

Com pots imaginar, això ha pres temps. M'ha pres temps recuperar-me d'una cirurgia major per a poder començar el meu tractament. Però, el més important, ens ha pres temps explicar tot a George, Charlotte i Louis d'una manera que sigui apropiat per a ells i assegurar-los que estaré bé.

Com els he dit, estic bé i m'estic enfortint cada dia en concentrar-me en les coses que m'ajudaran a sanar; en la meva ment, cos i esperit.

Tenir a William al meu costat també és una gran font de consol i tranquil·litat. Igual que l'amor, el suport i l'amabilitat que han mostrat molts de vostès. Significa molt per a tots dos.

Esperem que comprengui que, com a família, ara necessitem una mica de temps, espai i privacitat mentre completo el meu tractament. El meu treball sempre m'ha brindat una profunda sensació d'alegria i espero tornar quan pugui, però ara haig de concentrar-me a recuperar-me per complet".