Juan Carlos Unzué ha comparegut en el congrés dels diputats durant la jornada per la regulació que garanteixi una vida digna a les persones amb ELA. Durant el seu discurs ha carregat durament sobre el desinterès polític pel tema.

"El primer que vull saber és quants disputats i diputades hi ha a la sala. Crec que he comptat cinc. La resta tindrà una cosa important que fer" ha sentenciat, provocant una ovació dels assistents.

El tall s'ha fet ràpidament viral en xarxes on l'ex blaugrana ha estat aplaudit també. La llei ELA ha estat durant aquests últims anys un tema molt polèmic per la manera en què ha estat tractada pels polítics.

"Que s'aprovi aquesta llei significa que es podrà garantir la cura domiciliària o residencial dels malalts les 24 hores, els 365 dies de l'any" explicava per a la cadena SER fa un any Pepe Tarriza, coordinador de la Plataforma d'afectats per l'ELA.