L'Alt Empordà és escollit per a molts personatges famosos per a passar-hi les vacances o visitar-la. Avui volem recordar la visita de l'actor Amaury Nolasco al restaurant de menjar japonès i tailandès Thai Oishi, situat a l'avinguda Salvador Dalí, de Figueres, el novembre del 2022.

L'artista de Puerto Rico és conegut per papers com el de Fernando Sucre a la sèrie televisiva Prison Break i per la seva actuació a Transformers. Nolasco té un milió de seguidors a Instagram i actualment està involucrat en una lluita per massificar el cinema del seu país.