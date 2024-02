El concurs 'Grand Prix del Verano' va tornar a ser notícia aquest estiu després que es recuperés al cap de 18 anys. El programa, on dos pobles d'arreu de l'Estat espanyol competeixen entre si en diferents proves, es va emetre per a La1 de RTVE i presentat, com sempre, per Ramon García Ramontxu.

Però, recordaves que en la primera etapa del Grand Prix hi van participar veïns de dos municipis de l'Alt Empordà? Es tracta de Llers i Vilamalla, que es van desplaçar fins a Madrid per a competir-hi. El 2004, Llers es va proclamar sotscampió de la Gran Final, per darrere Falces (Navarra), i es va emportar un botí de 15.000 euros. A més, a la final van guanyar un lot de 500 bombetes valorat en 8.200 euros, sumades a les que ja havien obtingut a la fase prèvia. El municipi llersenc, que tenia Carles Fortiana com a alcalde, va comptar amb l'actiu Mar Saura com a padrina. Cinc anys abans, el 1999, hi va participar Vilamalla. En aquest cas, el municipi que aleshores tenia com a alcalde Ferran Prat va tenir com a padrins Andrés Caparrós i Elsa Anka. Vilamalla es va endur, com a premi, un lot de bombetes valorades en més d'un milió de pessetes.